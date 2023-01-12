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Novo defensor

Casagrande nomeia novo chefe da Defensoria Pública do Estado

Em sua rede social, o governador anunciou Vinícius Chaves de Araújo para assumir o cargo durante o biênio 2023/2025
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

12 jan 2023 às 19:26

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 19:26

Casagrande nomeia novo defensor público-geral do Estado
Casagrande nomeia Vinícius Chaves de Araújo como novo defensor público-geral do Estado Crédito: Defensoria Pública do Espírito Santo
O governador Renato Casagrande anunciou, nesta quinta-feira (12), a nomeação do novo defensor público-geral do Estado, para o biênio 2023/2025. Como candidato único, Vinícius Chaves de Araújo obteve 79% dos votos válidos no processo eleitoral para assumir a Defensoria Pública do Espírito Santo.
Na Defensoria há 15 anos, sendo formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vinícius Chaves é subdefensor público-geral e titular da 3ª Defensoria Cível de Vitória. Também trabalhou em diversos cargos administrativos, entre eles o de subdefensor público-geral, de 2012 a 2015, e de corregedor-geral no biênio 2020/2022.
Além disso, Vinícius foi coordenador da unidade de atendimento de Serra, em 2010, e coordenador cível em 2011. Algumas cidades em que passou foram: Aracruz, Serra, Vitória e, por acumulação, em Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Linhares. Atualmente, também é graduando em Psicologia, na Ufes.
Nas redes sociais, Renato Casagrande desejou sucesso para o novo gestor à frente da Defensoria Pública do Estado e agradeceu o trabalho e a dedicação do antigo defensor, Gilmar Batista, que atuou durante o mandato anterior do governador.

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