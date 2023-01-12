Casagrande nomeia novo chefe da Defensoria Pública do Estado

Além disso, Vinícius foi coordenador da unidade de atendimento de Serra, em 2010, e coordenador cível em 2011. Algumas cidades em que passou foram: Aracruz, Serra, Vitória e, por acumulação, em Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Linhares. Atualmente, também é graduando em Psicologia, na Ufes.