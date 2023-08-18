Casagrande concede comenda em homenagem à Rosa Weber, presidente do STF

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, maior honraria concedida pelo Poder Executivo Estadual a uma personalidade, no grau Grã Cruz, à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

O decreto Nº 1978-S, que concedeu a homenagem à ministra, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira: “O governador do Estado do Espírito Santo, na qualidade de Grão Mestre da Ordem Estadual do Mérito Jeronymo Monteiro (...) resolve: conceder à ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o grau de Grã Cruz da Ordem Estadual do Mérito Jeronymo Monteiro”, diz o texto no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.