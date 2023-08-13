Rosa Weber, Cármen Lúcia e Margareth Menezes visitam o ES nesta semana

A presidente do STF, Rosa Weber; a ministra do STF, Cármen Lúcia; e a ministra da Cultura, Margareth Menezes: visitas ao Espírito Santo em agosto Crédito: STF e MinC

A agenda política do Espírito Santo vai contar, ao menos, com três visitas oficiais nesta semana. Na primeira delas, nesta segunda-feira (14), o Estado recebe a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Margareth Menezes (Cultura). Já na sexta-feira (18), quem desembarca no Estado é a presidente do STF, ministra Rosa Weber.

Cármen Lúcia e Margareth Menezes participam da abertura do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura (ENGCult), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , que reúne representantes de diversos setores da vida pública e cultural do país. O evento acontece até terça-feira, 15, em vários locais do campus de Goiabeiras, com palestras, debates, minicursos e atrações musicais.

No primeiro dia, também estarão presentes o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; o secretário da Cultura do Estado, Fabricio Noronha; e a deputada federal Jandira Feghali, entre outras personalidades e autoridades.

Às 11h20, Margareth Menezes participa da conversa "Cultura: uma estratégia para o Brasil. A transversalidade da Cultura como potência", com Casagrande e Noronha. Já ao meio-dia, Carmen Lúcia profere a palestra de abertura, intitulada Garantia dos Direitos Culturais no atual contexto brasileiro.

A solenidade de abertura, que acontece no Teatro da Ufes, terá ainda shows da Banda de Congo Panela de Barro de Goiabeiras, da Serenata D’Favela e do cantor Silva.

Às 15h, Cármen Lúcia participa ainda da Aula Magna do Curso de Pós-Graduação da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O ENGCult tem como tema “Cultura: uma estratégia para o Brasil”. Esta é a primeira vez, após a pandemia de Covid-19, que gestoras e gestores municipais, estaduais e federais de cultura, fóruns e entidades representativas se encontrarão presencialmente para dialogar sobra pautas relativas à cultura.

O evento já está com inscrições encerradas, mas haverá transmissão on-line de parte da programação. Os interessados devem inscrever no grupo de WhatsApp Sociedade Civil no ENGCult por meio do link Fórum de Cultura

Rosa Weber

Na sexta-feira, O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebe a presidente do STF, ministra Rosa Weber. O presidente do órgão, desembargador Fabio Clem de Oliveira, convocou magistrados para o encontro, marcado para as 16h, no Pleno do Tribunal.