Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Rosa Weber, Cármen Lúcia e Margareth Menezes visitam o ES nesta semana

Presidente do STF participa de solenidade no Tribunal de Justiça, enquanto as ministras Cármen Lúcia e Margareth Menezes dão palestras na Ufes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 ago 2023 às 18:14

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 18:14

A presidente do STF, Rosa Weber; a ministra do STF, Cármen Lúcia; e a ministra da Cultura, Margareth Menezes: visitas ao Espírito Santo em agosto
A presidente do STF, Rosa Weber; a ministra do STF, Cármen Lúcia; e a ministra da Cultura, Margareth Menezes: visitas ao Espírito Santo em agosto Crédito: STF e MinC
A agenda política do Espírito Santo vai contar, ao menos, com três visitas oficiais nesta semana. Na primeira delas, nesta segunda-feira (14), o Estado recebe a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Margareth Menezes (Cultura). Já na sexta-feira (18), quem desembarca no Estado é a presidente do STF, ministra Rosa Weber. 
Cármen Lúcia e Margareth Menezes participam da abertura do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura (ENGCult), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que reúne representantes de diversos setores da vida pública e cultural do país. O evento acontece até terça-feira, 15, em vários locais do campus de Goiabeiras, com palestras, debates, minicursos e atrações musicais. 
No primeiro dia, também estarão presentes o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; o secretário da Cultura do Estado, Fabricio Noronha; e a deputada federal Jandira Feghali, entre outras personalidades e autoridades. 
Às 11h20, Margareth Menezes participa da conversa "Cultura: uma estratégia para o Brasil. A transversalidade da Cultura como potência", com Casagrande e Noronha. Já ao meio-dia, Carmen Lúcia profere a palestra de abertura, intitulada Garantia dos Direitos Culturais no atual contexto brasileiro. 
A solenidade de abertura, que acontece no Teatro da Ufes, terá ainda shows da Banda de Congo Panela de Barro de Goiabeiras, da Serenata D’Favela e do cantor Silva.
Às 15h, Cármen Lúcia participa ainda da Aula Magna do Curso de Pós-Graduação da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
O ENGCult tem como tema “Cultura: uma estratégia para o Brasil”. Esta é a primeira vez, após a pandemia de Covid-19, que gestoras e gestores municipais, estaduais e federais de cultura, fóruns e entidades representativas se encontrarão presencialmente para dialogar sobra pautas relativas à cultura. 
O evento já está com inscrições encerradas, mas haverá transmissão on-line de parte da programação. Os interessados devem inscrever no grupo de WhatsApp Sociedade Civil no ENGCult por meio do link Fórum de Cultura

Rosa Weber

Na sexta-feira, O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebe a presidente do STF, ministra Rosa Weber. O presidente do órgão, desembargador Fabio Clem de Oliveira, convocou magistrados para o encontro, marcado para as 16h, no Pleno do Tribunal. 
Uma visita ao Palácio Anchieta não está descartada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura STF Cármen Lúcia Margareth Menezes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados