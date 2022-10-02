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Eleições 2022

Capitão Vinicius vota em Cachoeiro: "Organização da classe trabalhadora"

Acompanhado da esposa, da filha e de uma tia, o candidato votou na Escola Carolina Passos Gaigher, no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 12:00

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 out 2022 às 12:00
Candidato a governador Capitão Souza (PSTU) chega para votar na escola Carolina Passos Gaigher, em Cachoeiro de Itapemirim
Candidato a governador Capitão Sousa (PSTU) chega para votar na escola Carolina Passos Gaigher Crédito: Geizy Gomes
Por volta das 10h deste domingo (2), o candidato a governador Capitão Vinicius Sousa (PSTU) chegou à Escola Carolina Passos Gaigher, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado, para registrar o voto. À reportagem da TV Gazeta Sul, ele falou sobre a expectativa de uma "organização da classe trabalhadora" e defendeu a importância da democracia.
"A nossa expectativa não é com o processo eleitoral, a expectativa é com a organização da classe trabalhadora. Somente o voto pode fazer a transformação do povo brasileiro. As eleições são a oportunidade não para contrair a ilusão das pessoas, ao contrário, para dissipar as ilusões do processo eleitoral", disse.
Capitão Sousa foi acompanhado da esposa Marcelle Biló, da filha mais velha Maria Emília Souza e da tia Silvana Sillis. O político também afirmou que vai permanecer com a família até a apuração dos votos. 
Capitão da Polícia Militar e membro do Movimento Policiais Antifascismo, Vinicius Sousa é bacharel em Direito e concorre a um cargo eletivo pela terceira vez. Em 2019, disputou a eleição suplementar para prefeito de Castelo, município onde mora, pelo Patriota. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pela Rede, na chapa liderada por Joana D'Arck (PT). Natural de Belo Horizonte (MG), é casado e tem três filhos.

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