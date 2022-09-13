Veja as propostas de Capitão Vinicius do ES

Capitão da Polícia Militar e membro do Movimento Policiais Antifascismo, é bacharel em Direito e concorre a um cargo eletivo pela terceira vez. Em 2019, disputou a eleição suplementar para prefeito de Castelo, município onde mora, pelo Patriota. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pela Rede, na chapa liderada por Joana D'Arck (PT). Natural de Belo Horizonte (MG), é casado e tem três filhos.