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Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Fundão nas eleições 2020: veja quem são

Três nomes vão concorrer à Prefeitura de Fundão, no Espírito Santo, mesmo número registrado no último pleito municipal, em 2016

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 17:58
Prefeitura municipal de Fundão
Prefeitura de Fundão: três disputam o comando do Executivo Crédito: Bernardo Coutinho|Arquivo
Três nomes estão na disputa pelo cargo de prefeito de Fundão, na região metropolitana da Grande Vitória. O prazo para os partidos e coligações pedirem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas terminou no último sábado (26), mas o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda contabiliza os dados. 
Como o TSE ainda precisa aprovar os registros e candidatos também podem desistir, o número de candidaturas pode sofrer alterações. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto no município em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.
Em 2016, último pleito municipal, Fundão também teve três candidatos a prefeito.

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