Candidatos a prefeito de Fundão nas eleições 2020: veja quem são

Três nomes estão na disputa pelo cargo de prefeito de Fundão, na região metropolitana da Grande Vitória. O prazo para os partidos e coligações pedirem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas terminou no último sábado (26), mas o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda contabiliza os dados.
Como o TSE ainda precisa aprovar os registros e candidatos também podem desistir, o número de candidaturas pode sofrer alterações. Veja abaixo quem são os nomes que vão disputar o voto no município em novembro. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.
Em 2016, último pleito municipal, Fundão também teve três candidatos a prefeito.