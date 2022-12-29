Câmara aprova aumento de salário para prefeito, vice e secretários de cidade do ES

A Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, aprovou projeto de lei que vai aumentar o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. O reajuste foi aprovado na última terça-feira (27) e é de 40% para o prefeito e de 63% para o vice e secretários.
Segundo o presidente da Câmara, Flavio Bernardes Mascarenhas, mais conhecido como Tiquinho, o salário do prefeito foi alterado de R$ 10 mil para R$ 14 mil, já o do vice-prefeito e secretários municipais mudou de R$ 3.960 para R$ 6.500.
O presidente explicou que a mudança do salário do prefeito e do vice foi aprovada para o mandato de 2025, já alteração dos secretários será de imediato. Segundo ele, os secretários estão há 12 anos sem receber reajuste. “O projeto vai entrar em vigor quando o prefeito sancionar”, informou.
O projeto foi aprovado com seis votos favoráveis e dois contrários. Votaram a favor os vereadores Zelau, Fernando Carvalho, Izaias Baptista, Charles Diniz, Rodrigo Sobral e Tiquinho. Os que votaram contra foram os vereadores Romeu Lopes e Luiz Moraes.
A reportagem de A Gazeta também procurou a prefeitura do município, que disse que “há 10 anos o Executivo e o Legislativo de Bom Jesus do Norte não têm aumento. O reajuste mencionado foi feito dentro da margem do IPCA e terá validade a partir de janeiro de 2025 para prefeito e vice-prefeito”.