Diante disso, a remuneração do prefeito passará de R$ 10 mil para R$ 13,5 mil. Já os salários do vice-prefeito e dos secretários municipais passarão de R$ 4 mil para R$ 5,4 mil. Os reajustes são de 35% e entram em vigor na data de publicação.

Câmara de Vereadores de Atílio Vivácqua aprovou aumento de salários Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Prefeito do ES sanciona aumento do próprio salário e de vice e secretários

A lei nº 1.326 ainda comunica que são assegurados o 13º salário e férias dos funcionários. “As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do município em cada exercício financeiro e serão suplementadas caso necessário”, divulgou.

Vale lembrar que o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no último dia 6, com cinco votos favoráveis e quatro contra. Votaram a favor os vereadores Mario Brito, Laurinho do Táxi, Roberto Melo, Gil do Barriga e Roberto Alemonges. Já os que votaram contra foram os vereadores Renan Coelho, Thiago Gava, Romerio Gomes e Sandra Lucia Ventury.