Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Atílio Vivácqua

Prefeito do ES sanciona aumento do próprio salário e de vice e secretários

Aprovação do aumento de 35% foi publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira (15) e tem validade imediata

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 16:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 dez 2022 às 16:39
O prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes (PDT), sancionou o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que prevê o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários da cidade, no Sul do Estado. A informação foi publicada nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial do município.
Diante disso, a remuneração do prefeito passará de R$ 10 mil para R$ 13,5 mil. Já os salários do vice-prefeito e dos secretários municipais passarão de R$ 4 mil para R$ 5,4 mil. Os reajustes são de 35% e entram em vigor na data de publicação.
Câmara de Vereadores de Atílio Vivácqua
Câmara de Vereadores de Atílio Vivácqua aprovou aumento de salários Crédito: Internauta
Prefeito do ES sanciona aumento do próprio salário e de vice e secretários
A lei nº 1.326 ainda comunica que são assegurados o 13º salário e férias dos funcionários. “As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do município em cada exercício financeiro e serão suplementadas caso necessário”, divulgou.
Vale lembrar que o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no último dia 6, com cinco votos favoráveis e quatro contra. Votaram a favor os vereadores Mario Brito, Laurinho do Táxi, Roberto Melo, Gil do Barriga e Roberto Alemonges. Já os que votaram contra foram os vereadores Renan Coelho, Thiago Gava, Romerio Gomes e Sandra Lucia Ventury.
A reportagem procurou a prefeitura, que emitou uma nota de esclarecimento sobre o projeto:

Veja Também

Prefeito, vice, secretários e vereadores de São Mateus terão aumento de até 71%

ES tem 15 vereadores cassados por fraude à cota de gênero em 8 cidades

Casagrande anuncia mais dois nomes para o secretariado do novo governo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Atílio Vivácqua Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados