As estratégias dos candidatos ao governo do ES a dois dias das eleições

Candidatos ao governo do ES apostam na proximidade com eleitores nos últimos dias de campanha Crédito: Redação

Faltando dois dias para as Eleições 2022, os candidatos ao governo do Estado vão às colocar em prática seus últimos esforços para convencer o eleitorado. Entre as estratégias adotadas pelos nomes que disputam o Executivo estadual estão trios elétricos, visitas ao interior do Estado e caminhada ecológica pela Grande Vitória.

Pesquisa Ipec mais recente sobre a intenção de voto dos capixabas para o comando do Palácio Anchieta aponta que 44% dos eleitores do Estado ainda podem mudar de voto até o dia 2 de outubro . Já 55% dos eleitores consideram sua decisão de voto como definitiva e 1% não sabem ou não responderam no levantamento, feito a pedido da TV Gazeta e divulgado em 22 de setembro.

Alguns candidatos pretendem aproveitar todos os instantes para continuar a busca por votos, com planejamento na agenda até as 22h de sábado, limite liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para caminhadas, carreatas, passeatas, alto-falantes e amplificadores de som.

Confira os compromissos dos sete candidatos a governador do Espírito Santo nestes momentos finais, em ordem alfabética:

ARIDELMO (NOVO)

Aridelmo Teixeira (Novo) durante o debate A Gazeta/ CBN com os candidatos ao governo de ES Crédito: Fernando Madeira

Nesta sexta-feira (30), Aridelmo planeja visitar representantes do agronegócio em Venda Nova do Imigrante, na Região Sudoeste Serrana do Estado, e voltar para caminhar pela Praia do Canto e Jardim da Penha, na Capital. No sábado, fará uma "caminhadaça", a partir de 8h30, com concentração na Fucape, centro de ensino do qual é um dos fundadores. O momento será para fazer bandeiraço, adesivaço e bate-papo com os eleitores.

AUDIFAX (REDE)

Audifax Barcelos (Rede) durante o debate A Gazeta/ CBN com os candidatos ao governo de ES Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dias da corrida eleitoral do candidato do partido Rede terão foco na Grande Vitória. O prefeito informou à reportagem que a prioridade está em visitar os maiores colégios eleitorais nas últimas horas. “Então, isso vai ser o nosso foco até sábado, vamos até 22 horas da noite, se Deus quiser”, afirmou Audifax.

Esta sexta-feira (30) começou com uma caminhada com apoiadores do político, na Serra, município onde Audifax foi prefeito por 12 anos. O postulante a chefe do Executivo estadual vai passar por seis bairros da cidade: Divinópolis, Jardim Bela Vista, São Lourenço, Areinha, Cascata e São Marcos.

A campanha continua às 17h30, quando ele se encontra novamente com apoiadores no Terminal de Laranjeiras. A agenda de sábado (1º) não foi divulgada pela assessoria até o fechamento desta matéria.

CAPITÃO VINICIUS SOUSA (PSTU)

Capitão Souza (PSTU), candidato ao governo do Espírito Santo, durante entrevista para o ES 1 da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini

O contato com o eleitor também é o foco do Capitão Vinicius Sousa, que vai panfletar em pontos “onde se encontra a classe trabalhadora”. Segundo a assessoria do candidato, essa é a estratégia para alcançar o eleitorado.

Para colocar em prática esse propósito, nesta sexta-feira (30), o candidato visita agricultores familiares em Castelo e o Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro, a partir das 13h. A próxima atividade do dia será panfletagem no distrito de Itaoca, em Cachoeiro.

Já no sábado, duas ações estão programadas: uma campanha no centro de Cachoeiro, às 10h, e outra no bairro Gilson Carone, às 15h.

CLÁUDIO PAIVA (PRTB)

Cláudio Paiva (PRTB), candidato ao governo do Espírito Santo, durante entrevista para o ES 1 da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini

O candidato pelo PRTB vai panfletar na Serra e Cachoeiro de Itapemirim durante os últimos dias de publicidade eleitoral. “Nesses três dias nós estamos fazendo esse tipo de trabalho de rua, pé no chão para que as pessoas possam receber o nosso material”, disse o político. No domingo, Paiva vai votar às dez horas no Siribeira Clube, em Guarapari.

GUERINO ZANON (PSD)

Guerino Zanon (PSD) durante o debate A Gazeta/ CBN com os candidatos ao governo de ES Crédito: Fernando Madeira

O foco do candidato será visitar ao menos 15 cidades do Norte e Noroeste do Estado. É por lá que o candidato é mais reconhecido, uma vez que ele já foi prefeito de Linhares, no Litoral Norte, por quatro vezes. Ele chegou a ingressar no quinto mandato, mas renunciou para concorrer a governador pelo PSD.

As ruas e o comércio da cidade de São Mateus foram as primeiras a receberem o político nesta sexta. Em seguida, o concorrente pelo social democrata faz uma caminhada por Pedro Canário, às 13h, e finaliza o dia, a partir das 16h, nos estabelecimentos e ruas do município de Montanha.

No sábado, não há horários definidos, mas, no período da manhã, haverá uma caminhada livre em Sooretama. Ele continua a se encontrar com eleitores da cidade em outros pontos na parte da tarde. De acordo com a agenda divulgada, o candidato finaliza com uma carreata até Linhares.

MANATO (PL)

Manato (PL) durante o debate A Gazeta/ CBN com os candidatos ao governo de ES Crédito: Fernando Madeira

A agenda de Manato para sexta e sábado não cita os locais por onde ele vai passar, somente divulga que o candidato vai usar um trio elétrico para fazer campanha, também até o horário-limite estabelecido pelo TSE. "Vamos continuar trabalhando como estamos, conversando com a população, em cima de um trio elétrico. Só vamos parar sábado, às dez horas da noite", afirma o candidato do PL.

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Renato Casagrande (PSB) durante o debate A Gazeta/ CBN com os candidatos ao governo de ES Crédito: Fernando Madeira