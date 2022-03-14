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Polícia penal

Aprovado reajuste para agentes socioeducativos e inspetores penitenciários do ES

Reajuste será de 4% feito em duas vezes: primeiro retroativo a fevereiro e segundo, a partir de julho de 2022; confira como ficam os novos subsídios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2022 às 18:47

Publicado em 14 de Março de 2022 às 18:47

Sessão da Assembleia desta segunda-feira (14)
Sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo desta segunda-feira (14) Crédito: Lucas S. Costa
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta segunda-feira (14) o reajuste salarial para inspetores penitenciários e agentes socioeducativos. Será elevado em 4%, por duas vezes: a primeira, retroativa a 1º de fevereiro e a segunda, a partir de julho de 2022.
As categorias haviam ficado de fora de um pacote de reajustes aprovado no mês passado para servidores da área de segurança.  Os projetos foram enviados pelo governo do Espírito Santo.
Atualmente, o subsídio de um agente nível 1 e classe 1 é de R$ 2.762,36. Em fevereiro, eles receberão R$ 2.872,85 e, a partir de julho, o valor será de R$ 2,987,77. O valor é maior à medida que o nível e a classe do agente aumenta. O salário de um agente nível 15 classe 3, por exemplo, chegará a R$ 5.716,88 em julho de 2022.
Em relação aos inspetores penitenciários, que hoje recebem R$ 3.107,65 (nível 1, classe 1), o salário será de R$ 3.231,96 a partir de fevereiro e, em julho, passa a ser de R$ 3.361,24. Na categoria o subsídio também é maior à media que sobe o nível e a classe. Um inspetor de nível 15 classe 3 receberá R$ 6.431,48 em julho de 2022. 
Confira os novos valores nas tabelas abaixo:
Os PLs 72/2022 e 74/2022, que se referem ao novo subsídio para agentes socioeducativos e inspetores penitenciários, respectivamente, tiveram parecer favorável nas Comissões de Justiça, Finanças e Cidadania. Logo em seguida, a votação foi levada a plenário. Todos os parlamentares votaram pelo reajuste.

IMPACTO FINANCEIRO

De acordo com o governo do Espírito Santo, o reajuste no salário de inspetores trará um impacto financeiro de R$ 6,8 milhões em 2022 e R$ 7,5 milhões para os próximos dois anos. Enquanto para os agentes socioeducativos o impacto previsto é de R$ 2,3 milhões para este ano e R$ 2,5 milhões para 2023 e 2024.
Aprovado reajuste para agentes socioeducativos e inspetores penitenciários do ES

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