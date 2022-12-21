Aposentado do ES vai percorrer 1.200 km de bike para ir à posse de Lula

Uma bicicleta e muita disposição para pedalar 1.271 quilômetros em um intervalo de 10 dias. Isso é quase tudo que o aposentado de 60 anos Herval Nogueira, morador de Barra do Riacho, em Aracruz, vai levar até Brasília, onde pretende acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro de 2023.
Lula volta ao Palácio do Planalto 20 anos após ter sido eleito pela 1ª vez, evento de posse em que Herval também marcou presença, em 2003. O capixaba saiu de Aracruz no manhã desta quarta-feira (21). O plano é chegar à capital federal entre os dias 30 e 31 de dezembro e também curtir o réveillon. Ele deve ficar acampado em um parque da cidade.
"A posse é como um objeto de desejo, é o meu desafio. Eu estive na posse dele no primeiro mandato, fui de ônibus. Agora estou indo na terceira posse. A mensagem que levo comigo é de algo que aprendemos nessa eleição: a diversidade de grupos que se posicionaram para que o Lula fosse eleito e para a defesa da democracia", conta o aposentado.
Mas até chegar a Brasília, o portuário aposentado tem muito chão pela frente, como diz o ditado. A matemática feita pelo capixaba indica que ele deve pedalar por 125 quilômetros por dia, em média. Segundo ele, é possível e até provável que ele percorra distâncias maiores nos primeiros dias. Porém a média foi calculada para evitar que qualquer imprevisto impeça a chegada a Brasília.
A bicicleta foi especialmente preparada para a viagem. Duas bolsas foram costuradas nas laterais para que Herval leve itens de higiene, roupas e alimentos. A bolsa não é espaçosa, mas parece ser suficiente para que o aposentado realize o sonho.
No dia seguinte à posse, 2 de janeiro, o aposentado começa a trilhar o caminho de volta, mas de ônibus. A bicicleta, segundo ele, voltará no baú do veículo.
"Criei uma meta, estipulei isso e venho treinando para fazer virar realidade. Eu tenho estudado o caminho, é preciso planejar e conhecer as cidades. Analiso o nível do mar, a distância, onde vou passar"
Herval já fez uma viagem longa de bicicleta antes, mas a distância a ser percorrida desta vez é a maior que o aposentado já encarou. Em 2022, foram 641 km em um intervalo de quatro dias até o Rio de Janeiro. Desde então, ele tem intensificado o treinamento. Quase diariamente, o aposentado pedala de 8 a 10 horas.
O vínculo entre Herval e a bicicleta ganhou mais força depois de 13 cirurgias, oito delas nos joelhos. Pedalar foi a maneira encontrada pelo capixaba para fortalecer a perna, sobretudo os joelhos, que passaram por operações e tiveram próteses instaladas.
O morador de Barra do Riacho explica que o trabalho como operador de equipamentos portuários desempenhado por quase 30 anos em Aracruz era pesado e exigia muita rapidez. O esforço cobrou seu preço do aposentado, que também passou por operações no ouvido e no nariz. "Por incrível que pareça, foram 13 cirurgias", ri Herval, sobre a coincidência com o número da Partido dos Trabalhadores nas urnas.
E a saudade da família, como fica?
Herval Nogueira é casado há quase 35 anos, tem dois filhos e uma neta. Apesar do desejo de acompanhar a posse de Lula em Brasília, ele conta que vai sentir saudades da da família. Serão quase duas semanas fora de casa.
"A força que minha família está me dando para tocar e fazer a viagem é a mesma que fariam para que eu ficasse. Mas estão me apoiando e incentivando na organização", afirma.