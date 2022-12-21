Aposentado do ES vai percorrer 1.200 km de bike para ir à posse de Lula

Lula volta ao Palácio do Planalto 20 anos após ter sido eleito pela 1ª vez, evento de posse em que Herval também marcou presença, em 2003. O capixaba saiu de Aracruz no manhã desta quarta-feira (21). O plano é chegar à capital federal entre os dias 30 e 31 de dezembro e também curtir o réveillon. Ele deve ficar acampado em um parque da cidade.

"A posse é como um objeto de desejo, é o meu desafio. Eu estive na posse dele no primeiro mandato, fui de ônibus. Agora estou indo na terceira posse. A mensagem que levo comigo é de algo que aprendemos nessa eleição: a diversidade de grupos que se posicionaram para que o Lula fosse eleito e para a defesa da democracia", conta o aposentado.

Herval e a bike: preparação para pedalar por 10 dias até Breasília Crédito: Acervo pessoal

Mas até chegar a Brasília, o portuário aposentado tem muito chão pela frente, como diz o ditado. A matemática feita pelo capixaba indica que ele deve pedalar por 125 quilômetros por dia, em média. Segundo ele, é possível e até provável que ele percorra distâncias maiores nos primeiros dias. Porém a média foi calculada para evitar que qualquer imprevisto impeça a chegada a Brasília.

A bicicleta foi especialmente preparada para a viagem. Duas bolsas foram costuradas nas laterais para que Herval leve itens de higiene, roupas e alimentos. A bolsa não é espaçosa, mas parece ser suficiente para que o aposentado realize o sonho.

No dia seguinte à posse, 2 de janeiro, o aposentado começa a trilhar o caminho de volta, mas de ônibus. A bicicleta, segundo ele, voltará no baú do veículo.

"Criei uma meta, estipulei isso e venho treinando para fazer virar realidade. Eu tenho estudado o caminho, é preciso planejar e conhecer as cidades. Analiso o nível do mar, a distância, onde vou passar" Herval Nogueira - Portuário aposentado

Herval já fez uma viagem longa de bicicleta antes, mas a distância a ser percorrida desta vez é a maior que o aposentado já encarou. Em 2022, foram 641 km em um intervalo de quatro dias até o Rio de Janeiro. Desde então, ele tem intensificado o treinamento. Quase diariamente, o aposentado pedala de 8 a 10 horas.

Aposentado capixaba esteve na posse de Lula em 2003 Crédito: Arquivo pessoal

O vínculo entre Herval e a bicicleta ganhou mais força depois de 13 cirurgias, oito delas nos joelhos. Pedalar foi a maneira encontrada pelo capixaba para fortalecer a perna, sobretudo os joelhos, que passaram por operações e tiveram próteses instaladas.

O morador de Barra do Riacho explica que o trabalho como operador de equipamentos portuários desempenhado por quase 30 anos em Aracruz era pesado e exigia muita rapidez. O esforço cobrou seu preço do aposentado, que também passou por operações no ouvido e no nariz. "Por incrível que pareça, foram 13 cirurgias", ri Herval, sobre a coincidência com o número da Partido dos Trabalhadores nas urnas.

E a saudade da família, como fica?

Herval Nogueira é casado há quase 35 anos, tem dois filhos e uma neta. Apesar do desejo de acompanhar a posse de Lula em Brasília, ele conta que vai sentir saudades da da família. Serão quase duas semanas fora de casa.