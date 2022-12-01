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Preparativos

Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar e Martinho da Vila; veja artistas já confirmados

Organização do evento foi discutida nesta quinta-feira (1°), durante encontro entre Janja, Alckmin e governador do Distrito Federal, que é apoiador de Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2022 às 16:26

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 16:26

SÃO PAULO, SP - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com a esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela da Silva, a Janja, para discutir a organização da posse do novo governo, que acontece no dia 1º de janeiro de 2023. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também esteve presente.
A futura primeira-dama, que é a coordenadora da organização da posse do petista, anunciou o "Festival do Futuro", com vários artistas convidados, entre os quais Pabllo Vittar, Martinho da Vila e outros.
Pabllo Vittar e Martinho da Vila confirmam presença em show de posse de Lula
Pabllo Vittar e Martinho da Vila vão cantar na posse de Lula, dia 1º de janeiro Crédito: Montagem com fotos de arquivo
Janja também já demonstrou o desejo de que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Resistência, a vira-lata adotada pelo casal. A cadela passou os 580 dias da prisão do petista na vigília montada em frente à Superintendência da PF (Polícia Federal), em Curitiba.
"Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano", disse ela no Twitter.
Ibaneis, que é apoiador e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o trabalho será feito para que "a cerimônia aconteça da melhor forma".  Ele até compartilhou o encontro pelo Twitter.
Além de Pabllo Vittar e Martinho da Vila, outros 15 artistas já confirmaram presença na festa de posse de Lula, segundo Janja.
São eles:
  • Pablo Vittar
  • Baiana System
  • Duda Beat
  • Gabi Amarantos
  • Martinho da Vila
  • Os Gilsons
  • Chico César
  • Luedji Luna
  • Teresa Cristina
  • Fernanda Takai
  • Johnny Hooker
  • Marcelo Jeneci
  • Odair José
  • Otto
  • Tulipa Ruiz
  • Almério
  • Maria Rita
  • Valeska Popozuda
Janja disse ainda ter entrado em contato pessoalmente com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Os quatro ainda não responderam.
Gil está no Catar para acompanhar jogos da Copa do Mundo. O cantor, de 80 anos, foi hostilizado por bolsonaristas na semana passada com manifestações racistas.
Para a posse de Lula, a Esplanada dos Ministérios contará com o mesmo esquema de segurança adotado no feriado de 7 de Setembro e no segundo turno das eleições, como mostrou a colunista do UOL Carolina Brígido.

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