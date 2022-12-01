Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar e Martinho da Vila; veja artistas já confirmados

SÃO PAULO, SP - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com a esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela da Silva, a Janja, para discutir a organização da posse do novo governo, que acontece no dia 1º de janeiro de 2023. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também esteve presente.
A futura primeira-dama, que é a coordenadora da organização da posse do petista, anunciou o "Festival do Futuro", com vários artistas convidados, entre os quais Pabllo Vittar, Martinho da Vila e outros.
"Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano", disse ela no Twitter.
Ibaneis, que é apoiador e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o trabalho será feito para que "a cerimônia aconteça da melhor forma". Ele até compartilhou o encontro pelo Twitter.
Além de Pabllo Vittar e Martinho da Vila, outros 15 artistas já confirmaram presença na festa de posse de Lula, segundo Janja.
São eles:
- Pablo Vittar
- Baiana System
- Duda Beat
- Gabi Amarantos
- Martinho da Vila
- Os Gilsons
- Chico César
- Luedji Luna
- Teresa Cristina
- Fernanda Takai
- Johnny Hooker
- Marcelo Jeneci
- Odair José
- Otto
- Tulipa Ruiz
- Almério
- Maria Rita
- Valeska Popozuda
Janja disse ainda ter entrado em contato pessoalmente com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Os quatro ainda não responderam.
Gil está no Catar para acompanhar jogos da Copa do Mundo. O cantor, de 80 anos, foi hostilizado por bolsonaristas na semana passada com manifestações racistas.
Para a posse de Lula, a Esplanada dos Ministérios contará com o mesmo esquema de segurança adotado no feriado de 7 de Setembro e no segundo turno das eleições, como mostrou a colunista do UOL Carolina Brígido.