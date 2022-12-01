Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar e Martinho da Vila; veja artistas já confirmados

Nesta manhã, recebi o Vice-Presidente eleito do Brasil, @geraldoalckmin, e a futura Primeira-Dama, @JanjaLula, para discutir a cerimônia de posse do Presidente @lulaoficial aqui em Brasília, em 1º de janeiro de 2023. Trabalharemos para que a cerimônia aconteça da melhor forma. pic.twitter.com/le1czV14QF