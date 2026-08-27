Ao vivo: colunistas de Política de A Gazeta analisam pesquisa Quaest para governo e Senado no ES

Os números da nova pesquisa Quaest sobre a corrida eleitoral no Espírito Santo serão destrinchados ao vivo por Vitor Vogas e Letícia Gonçalves nesta quinta-feira (27), logo após a divulgação em A Gazeta, no horário do Boa Noite ES, da TV Gazeta. Na live, os colunistas de Política vão analisar o que muda com o início oficial da campanha, quem larga na frente para o governo e o Senado, os índices de rejeição e o que indicam os cenários de segundo turno.





É a primeira pesquisa Quaest após o registro das candidaturas. Diferentemente dos levantamentos de abril e julho, que traziam nomes cotados, o levantamento desta quinta mostra a intenção de voto nos candidatos que de fato estarão nas urnas em outubro. O estudo traz ainda a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.





A live terá transmissão em agazeta.com.br, no YouTube de A Gazeta e nas redes sociais. O levantamento faz parte das sete rodadas de pesquisas contratadas pela Rede Gazeta junto à Quaest. Duas já foram divulgadas, em 30 de abril e 16 de julho.





Contratado pela TV Gazeta, o levantamento ouviu 804 eleitores entre os dias 23 e 26 de agosto, com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TRE-ES é o ES-04444/2026.