A Justiça do Espírito Santo absolveu o advogado Frank William de Moraes Leal Horácio, que virou réu após acusar um juiz e dois promotores de Justiça de abuso de autoridade ao questionar a prisão preventiva de um cliente. A sentença de primeira instância foi assinada na quarta-feira (11) pelo juiz Marcelo Menezes Loureiro, em Vitória.





Ao absolver o advogado, Loureiro apontou que a representação foi arquivada após análise preliminar, sem a abertura de procedimento formal, como um inquérito, exigido pela lei para caracterizar a denunciação caluniosa.





O juiz também afastou a acusação de comunicação falsa de crime. Ele destacou que a ordem de prisão e as manifestações pela sua manutenção de fato existiram e que não houve prova de que o advogado tivesse comunicado um crime sabendo que não havia ocorrido.





“O conhecimento da lei pelo operador do direito não o torna infalível em suas teses jurídicas”, escreveu o juiz na sentença.





Em abril de 2020, Horácio havia protocolado uma representação à Procuradoria-Geral de Justiça contra o juiz Marcos Pereira Sanchez e os promotores Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos e Felipe Amorim Castellan. Na avaliação do advogado, a decretação e a manutenção da prisão do cliente poderiam configurar crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade.





A Procuradoria fez uma análise preliminar e arquivou a representação. O órgão entendeu que a decisão do juiz e as manifestações dos promotores faziam parte da atuação regular das autoridades. Depois disso, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou Horácio por denunciação caluniosa, sob a acusação de que ele havia atribuído crimes a pessoas que sabia serem inocentes.





Procurada para repercutir a decisão, na sexta-feira (13), a defesa do advogado informou que tentaria autorização do profissional para falar sobre o assunto, mas não encaminhou resposta até a publicação deste texto.