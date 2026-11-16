Vila Velha, no Espírito Santo, recebe nesta semana a Copa das Federações de Beach Tennis, uma das principais competições por equipes da modalidade no país. Entre os dias 17 e 21 de novembro, a Praia da Costa será palco de disputas que reúnem cerca de 2.500 atletas, representantes das 27 unidades federativas, em 11 categorias.





A estrutura montada para o evento conta com 30 quadras, e as partidas envolvem desde atletas profissionais até competidores das categorias de base e veteranos. A programação começou nesta segunda-feira (16), com congresso técnico, sorteio das chaves e cerimônia de abertura.





A competição é disputada em formato coletivo, no qual os atletas representam suas respectivas federações estaduais. Os confrontos envolvem duplas femininas, masculinas e mistas, e os resultados somados ao longo do torneio definem a classificação geral de cada estado.