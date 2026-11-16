Vila Velha, no Espírito Santo, recebe nesta semana a Copa das Federações de Beach Tennis, uma das principais competições por equipes da modalidade no país. Entre os dias 17 e 21 de novembro, a Praia da Costa será palco de disputas que reúnem cerca de 2.500 atletas, representantes das 27 unidades federativas, em 11 categorias.
A estrutura montada para o evento conta com 30 quadras, e as partidas envolvem desde atletas profissionais até competidores das categorias de base e veteranos. A programação começou nesta segunda-feira (16), com congresso técnico, sorteio das chaves e cerimônia de abertura.
A competição é disputada em formato coletivo, no qual os atletas representam suas respectivas federações estaduais. Os confrontos envolvem duplas femininas, masculinas e mistas, e os resultados somados ao longo do torneio definem a classificação geral de cada estado.
As 11 categorias contemplam profissionais, amadores A, B e C, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, 40+, 50+ e 60+. Com isso, o título depende do desempenho conjunto das delegações em diferentes níveis de experiência e faixas etárias, e não apenas dos resultados dos principais atletas.
O torneio acontece em um momento de expansão do beach tennis no Brasil, que se consolidou como um dos principais polos internacionais da modalidade. Em 2025, o país recebeu 180 torneios internacionais da Federação Internacional de Tênis (ITF), superando a Itália, tradicional referência do esporte, que sediou 145 eventos. Segundo estimativa da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o Brasil já ultrapassou 1,5 milhão de praticantes.
Na disputa pelo título entre as federações, São Paulo chega como atual campeã e busca o quarto troféu de sua história. A seleção paulista venceu as edições de 2017, 2022 e 2025 e tenta manter a sequência de conquistas iniciada no ano passado.