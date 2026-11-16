O projeto de reformulação da BR 262 vai trazer uma mudança no fluxo de veículos que cortam a Região Serrana do Espírito Santo. A proposta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é que a duplicação do lote 1 – trecho entre Viana e Marechal Floriano em direção a Belo Horizonte (MG) – seja construída em um traçado totalmente novo, localizado a cinco quilômetros de distância da rodovia utilizada atualmente.
A informação foi detalhada pelo superintendente do Dnit no Estado, Romeu Scheibe Neto. Devido à complexidade do projeto, ele afirmou que, antes do traçado ser definido, a equipe analisou 70 alternativas de rotas.
A nova estrada está prevista para ter 26 quilômetros, reduzindo, portanto, a extensão do percurso em cerca de 2 quilômetros, segundo Scheibe.
O traçado da nova via deve começar nas proximidades do acesso do distrito de Peixe Verde, em Viana, abrindo caminho à esquerda para subir a serra com uma geometria atenuada, menor inclinação de rampas e curvas mais suaves. A mudança permitirá encurtar a extensão do traçado, além de assegurar que carretas e veículos pesados trafeguem com maior velocidade e segurança.
"A gente está fazendo um traçado novo, com uma geometria nova que comporta velocidades maiores, inclusive para veículos pesados e com grande dimensão", afirmou Scheibe.
Para conectar a nova BR 262 às cidades vizinhas, estão projetadas alças de acesso, como uma ligação de cerca de 5 quilômetros destinada a conectar a nova rodovia ao município de Domingos Martins.
A publicação do edital do Lote 1 está prevista para julho de 2027. O primeiro da fila é o Lote 2, marcado para dezembro. O Lote 3 está estimado para ter o edital liberado em abril de 2027. A ideia é que as obras ocorram simultaneamente.
O Lote 1 é classificado pelos técnicos como a etapa de maior complexidade de execução de toda a obra. A construção no novo eixo exigirá desapropriações em áreas de mata virgem, ações de manejo e investimentos em programas ambientais.
Para vencer o relevo acidentado da serra sem comprometer a geometria da pista, o projeto contempla a perfuração de seis túneis ao longo de 26 quilômetros, dispostos em três pontos de formações montanhosas, sendo três túneis para cada sentido de circulação.
A logística de implantação exigirá ainda a abertura de aproximadamente 40 quilômetros de estradas de serviço para permitir que tratores, caminhões de insumos e maquinários pesados alcancem as frentes de trabalho em locais de difícil acesso.
O projeto executivo do Lote 1 está em fase final de elaboração, com perspectiva de aprovação formal e orçamentária até maio do próximo ano, completando a sequência de planejamento que inclui a aprovação do Lote 2 e a estruturação do Lote 3.
Sobre o prazo de obras após o início, o Dnit explica que, após a publicação do edital, a legislação estabelece um período de 45 dias úteis para o recebimento das propostas e o julgamento, para que, então, possa ser assinado o contrato com a empresa selecionada.
"Após a assinatura do contrato, vamos iniciar o detalhamento técnico e executivo, cujo prazo previsto é de até 12 meses. Uma vez aprovada a solução definitiva, a empresa será autorizada a iniciar a execução, com prazo inicial previsto de 60 meses para a conclusão dos trabalhos", detalha.
Durante todo esse período de contratação e detalhamento técnico, o órgão vai conduzir os processos de desapropriação.
O projeto tem valor estimado de R$ 8 bilhões e está previsto para ser executado em oito anos. A duplicação da BR 262 já conta com R$ 2,3 bilhões garantidos oriundos do acordo de reparação de Mariana, montante depositado que vem gerando rendimentos junto ao BNDES, segundo o superintendente.
A parcela complementar, estimada em R$ 5,7 bilhões, dependerá de alocações anuais na ordem de R$ 700 milhões no Orçamento Geral da União (OGU). "Para garantir a continuidade dos repasses anuais de R$ 700 milhões no Orçamento Geral da União, é indispensável a atuação conjunta e unificada da bancada federal, do governo do Estado e do setor produtivo."
Com a implantação da nova duplicação, a rodovia atual não será desativada. A proposta apresentada pelo superintendente do Dnit é que permaneça como rota turística e comercial para municípios como Marechal Floriano e Domingos Martins.
A segregação entre o tráfego pesado de longa distância e o trânsito regional visa reduzir drasticamente o risco de acidentes e colisões em ultrapassagens, preservando o comércio local e conferindo segurança e eficiência ao fluxo logístico.
O ambiente viário atual ganhará perfil de via turística e comunitária, favorecendo a circulação com velocidades reduzidas para a contemplação das paisagens serranas e o acesso aos estabelecimentos comerciais de beira de estrada.
Leia mais