O projeto de reformulação da BR 262 vai trazer uma mudança no fluxo de veículos que cortam a Região Serrana do Espírito Santo. A proposta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é que a duplicação do lote 1 – trecho entre Viana e Marechal Floriano em direção a Belo Horizonte (MG) – seja construída em um traçado totalmente novo, localizado a cinco quilômetros de distância da rodovia utilizada atualmente.





A informação foi detalhada pelo superintendente do Dnit no Estado, Romeu Scheibe Neto. Devido à complexidade do projeto, ele afirmou que, antes do traçado ser definido, a equipe analisou 70 alternativas de rotas.





A nova estrada está prevista para ter 26 quilômetros, reduzindo, portanto, a extensão do percurso em cerca de 2 quilômetros, segundo Scheibe.

O traçado da nova via deve começar nas proximidades do acesso do distrito de Peixe Verde, em Viana, abrindo caminho à esquerda para subir a serra com uma geometria atenuada, menor inclinação de rampas e curvas mais suaves. A mudança permitirá encurtar a extensão do traçado, além de assegurar que carretas e veículos pesados trafeguem com maior velocidade e segurança.





"A gente está fazendo um traçado novo, com uma geometria nova que comporta velocidades maiores, inclusive para veículos pesados e com grande dimensão", afirmou Scheibe.





Para conectar a nova BR 262 às cidades vizinhas, estão projetadas alças de acesso, como uma ligação de cerca de 5 quilômetros destinada a conectar a nova rodovia ao município de Domingos Martins.





A publicação do edital do Lote 1 está prevista para julho de 2027. O primeiro da fila é o Lote 2, marcado para dezembro. O Lote 3 está estimado para ter o edital liberado em abril de 2027. A ideia é que as obras ocorram simultaneamente.