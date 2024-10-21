A Gazeta e CBN realizam debate com candidatos à Prefeitura da Serra

A Gazeta e CBN Vitória realizam, nesta segunda-feira (21), o último debate com Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos. Os dois candidatos disputam o comando da realizam, nesta segunda-feira (21), o último debate com Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos. Os dois candidatos disputam o comando da Prefeitura da Serra no 2º turno das Eleições 2024. A transmissão será ao vivo pelo site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, a partir das 9h30.

No 1º turno, Weverson Meireles conquistou 97.087 votos, 39,66% dos votos válidos. Pablo Muribeca obteve 61.690 votos, 25,20%. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 6 de outubro.

O debate será transmitido ao vivo, direto da sede da Rede Gazeta, em Vitória, e terá quatro blocos, sendo que, no último bloco, também acontecerão as considerações finais dos candidatos. Haverá dois blocos com perguntas de tema livre, um bloco com perguntas de tema determinado e um bloco com perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. A mediação será feita pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz.

Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, ressaltou a importância do debate para o período eleitoral. "Essa é uma oportunidade não somente para os candidatos, mas, principalmente, para os eleitores. A ideia é que os candidatos aproveitem esse espaço para responder com os seus programas de governo e apresentem as discordâncias de ideias em relação aos seus concorrentes, democraticamente. É um dos momentos em que o cidadão espera conhecer melhor o seu candidato, e isso pode confirmar ou mudar o voto do eleitor", afirmou.