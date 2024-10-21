Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

A Gazeta e CBN realizam debate com candidatos à Prefeitura da Serra

Os candidatos Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos), que disputam o 2° turno no município, vão debater suas propostas ao vivo, a partir das 9h30 desta segunda-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2024 às 08:09

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 08:09

A Gazeta e CBN Vitória realizam, nesta segunda-feira (21), o último debate com Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos. Os dois candidatos disputam o comando da Prefeitura da Serra no 2º turno das Eleições 2024. A transmissão será ao vivo pelo site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, a partir das 9h30.
No 1º turno, Weverson Meireles conquistou 97.087 votos, 39,66% dos votos válidos. Pablo Muribeca obteve 61.690 votos, 25,20%. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 6 de outubro. 
O debate será transmitido ao vivo, direto da sede da Rede Gazeta, em Vitória, e terá quatro blocos, sendo que, no último bloco, também acontecerão as considerações finais dos candidatos. Haverá dois blocos com perguntas de tema livre, um bloco com perguntas de tema determinado e um bloco com perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. A mediação será feita pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz.
Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, ressaltou a importância do debate para o período eleitoral. "Essa é uma oportunidade não somente para os candidatos, mas, principalmente, para os eleitores. A ideia é que os candidatos aproveitem esse espaço para responder com os seus programas de governo e apresentem as discordâncias de ideias em relação aos seus concorrentes, democraticamente. É um dos momentos em que o cidadão espera conhecer melhor o seu candidato, e isso pode confirmar ou mudar o voto do eleitor", afirmou.
No próximo domingo, dia 27 de outubro, eleitoras e eleitores da Serra retornarão às urnas para escolher o novo representante do Executivo municipal.

Veja Também

Ipec: um terço dos eleitores da Serra decidiu voto na última semana

Ipec: 3 em cada 4 eleitores da Serra já têm voto definido no 2º turno

As cidades que terão segundo turno na eleição para prefeito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Prefeitura da Serra Debate Segundo Turno Pablo Muribeca Weverson Meireles Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados