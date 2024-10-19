As cidades que terão segundo turno na eleição para prefeito

No dia 27 de outubro, um domingo, eleitores de 51 municípios brasileiros vão mais uma vez às urnas, dessa vez para votar no segundo turno para prefeito.
Desses 51 municípios, 15 são capitais: Aracaju (SE); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Fortaleza (CE); Goiânia (GO); João Pessoa (PB); Manaus (AM); Natal (RN); Palmas (TO); Porto Alegre (RS); Porto Velho (RO); e São Paulo (SP).
Só vão para o segundo turno municípios com pelo menos 200 mil eleitores. Nessa etapa, concorrem apenas dois candidatos a prefeito que não conseguiram se eleger no primeiro turno, mas conseguiram os maiores números de votos.
Para ser eleito, seja no primeiro ou no segundo turno, é preciso obter mais da metade dos votos válidos (excluídos votos brancos e nulos).
No primeiro turno, 5.569 cidades do país foram às urnas para votar em candidatos a vereador e prefeito.
Analistas políticos têm destacado o sucesso do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, e de siglas de centro-direita.
No primeiro turno, a sigla de Bolsonaro levou dez prefeituras em cidades com mais de 200 mil eleitores — sendo duas capitais, Maceió (AL) e Rio Branco (AC) —, e disputará o segundo turno em outros 23 municípios.
Já o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, conquistou apenas duas cidades com mais de 200 mil eleitores, com a reeleição das prefeitas de Contagem (MG) e Juiz de Fora (MG).
O PT disputará o segundo turno em 13 dessas cidades, incluindo as capitais Porto Alegre (RS), Natal (RN), Cuiabá (MT) e Fortaleza (CE), com confronto direto com o PL nas duas últimas.
Confira abaixo os municípios que terão segundo turno e quem está na disputa — aqueles sinalizados com [R] são prefeitos que estão buscando a reeleição. O primeiro nome mencionado é aquele que foi mais votado no primeiro turno.
Anápolis (GO): Marcio Correa (PL) x Antonio Gomide (PT)
Aparecida de Goiania (GO): Leandro Vilela (MDB) x Professor Alcides (PL)
Aracajú (SE): Emilia Correa (PL) x Luiz Roberto (PDT)
Barueri (SP): Beto Piteri (Republicanos) x Gil Arantes (União)
Belém (PA): Igor (MDB) x Eder Mauro (PL)
Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) x Fuad Noman (PSD) [R]
Camaçari (BA): Caetano (PT) x Flávio (União Brasil)
Campina Grande (PB): Bruno Cunha Lima (União) [R] x Dr Johny (PSB)
Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) [R] x Rose Modesto (União Brasil)
Canoas (RS): Airton Souza (PL) x Jairo Jorge (PSD) [R]
Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) x Caetano (PT)
Caxias do Sul (RS): Scalco (PL) x Adiló (PSDB) [R]
Cuiabá (MT): Abílio (PL) x Lúdio (PT)
Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) x Cristina Gaeml (PMB)
Diadema (SP): Taka Yamauchi (MDB) x Fillipi (PT) [R]
Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT)
Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) [R] x João Rocha (PL)
Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) x Mabel (União Brasil)
Guarujá (SP): Farid Madi (Podemos) x Raphael Vitello (PP)
Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) x Elói Pietá (Solidariedade)
Imperatriz (MA): Rildo Amaral (PP) x Mariana Carvalho (Republicanos)
João Pessoa (PB): Cicero Lucena (PP) [R] x Marcelo Queiroga (PL)
Jundiaí (SP): Parimoschi (PL) x Gustavo Martinelli (União)
Limeira (SP): Betinho Neves (MDB) x Murilo Félix (Podemos)
Londrina (PR): Tiago Amaral (PSD) x Professora Maria Tereza (PP)
Manaus (AM): David Almeida (Avante) [R] x Capitão Alberto Neto (PL)
Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) [R] x Atila (União)
Natal (RN): Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT)
Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) x Carlos Jordy (PL)
Olinda (PE): Vinicius Castello (PT) x Mirella (PSD)
Palmas (TO): Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos)
Paulista (PE): Ramos (PSDB) x Junior Matuto (PSB)
Pelotas (RS): Marroni (PT) x Marciano Perondi (PL)
Petrópolis (RJ): Hingo Hammes (PP) x Yuri (PSOL)
Piracicaba (SP): Barjas Negri (PSDB) x Helinho Zanatta (PSD)
Ponta Grossa (PR): Mabel Canto (PSDB) x Elizabeth Schmidt (União) [R]
Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) [R] x Maria do Rosário (PT)
Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) x Léo (Podemos)
Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD) x Marco Aurélio (Novo)
Santa Maria (RS): Valdeci Oliveira (PT) x Rodrigo Decimo (PSDB)
Santarém (PA): Zé Maria Tapajós (MDB) x JK do Povão (PL)
Santos (SP): Rogerio Santos (Republicanos) [R] x Rosana Valle (PL)
São Bernardo do Campo (SP): Marcelo Lima (Podemos) x Alex Manente (Cidadania)
São José do Rio Preto (SP): Coronel Fabio Candido (PL) x Itamar (MDB)
São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) [R] x Eduardo Cury (PL)
São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) [R] x Guilherme Boulos (PSOL)
Serra (ES): Weverson Meireles (PDT) x Pablo Muribeca (Republicanos)
Sumaré (SP): Henrique do Paraíso (Republicanos) x William Souza (PT)
Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (União) x Aprigio (Podemos) [R]
Taubaté (SP): Ortiz Junior (Republicanos) x Sergio Victor (Novo)
Uberaba (MG): Elisa Araujo (PSD) [R] x Tony Carlos (MDB)