As cidades que terão segundo turno na eleição para prefeito

Crédito: Getty Images

No dia 27 de outubro, um domingo, eleitores de 51 municípios brasileiros vão mais uma vez às urnas , dessa vez para votar no segundo turno para prefeito.

Desses 51 municípios, 15 são capitais: Aracaju (SE); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Fortaleza (CE); Goiânia (GO); João Pessoa (PB); Manaus (AM); Natal (RN); Palmas (TO); Porto Alegre (RS); Porto Velho (RO); e São Paulo (SP).

Só vão para o segundo turno municípios com pelo menos 200 mil eleitores. Nessa etapa, concorrem apenas dois candidatos a prefeito que não conseguiram se eleger no primeiro turno, mas conseguiram os maiores números de votos.

Para ser eleito, seja no primeiro ou no segundo turno, é preciso obter mais da metade dos votos válidos (excluídos votos brancos e nulos).

No primeiro turno, 5.569 cidades do país foram às urnas para votar em candidatos a vereador e prefeito.

Confira abaixo os municípios que terão 2º turno e quem está concorrendo Crédito: Getty Images

No primeiro turno, a sigla de Bolsonaro levou dez prefeituras em cidades com mais de 200 mil eleitores — sendo duas capitais, Maceió (AL) e Rio Branco (AC) —, e disputará o segundo turno em outros 23 municípios.

Já o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, conquistou apenas duas cidades com mais de 200 mil eleitores, com a reeleição das prefeitas de Contagem (MG) e Juiz de Fora (MG).

O PT disputará o segundo turno em 13 dessas cidades, incluindo as capitais Porto Alegre (RS), Natal (RN), Cuiabá (MT) e Fortaleza (CE), com confronto direto com o PL nas duas últimas.

Confira abaixo os municípios que terão segundo turno e quem está na disputa — aqueles sinalizados com [R] são prefeitos que estão buscando a reeleição. O primeiro nome mencionado é aquele que foi mais votado no primeiro turno.

Anápolis (GO): Marcio Correa (PL) x Antonio Gomide (PT)

Aparecida de Goiania (GO): Leandro Vilela (MDB) x Professor Alcides (PL)

Aracajú (SE): Emilia Correa (PL) x Luiz Roberto (PDT)

Barueri (SP): Beto Piteri (Republicanos) x Gil Arantes (União)

Belém (PA): Igor (MDB) x Eder Mauro (PL)

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) x Fuad Noman (PSD) [R]

Camaçari (BA): Caetano (PT) x Flávio (União Brasil)

Campina Grande (PB): Bruno Cunha Lima (União) [R] x Dr Johny (PSB)

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) [R] x Rose Modesto (União Brasil)

Canoas (RS): Airton Souza (PL) x Jairo Jorge (PSD) [R]

Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) x Caetano (PT)

Caxias do Sul (RS): Scalco (PL) x Adiló (PSDB) [R]

Cuiabá (MT): Abílio (PL) x Lúdio (PT)

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) x Cristina Gaeml (PMB)

Diadema (SP): Taka Yamauchi (MDB) x Fillipi (PT) [R]

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT)

Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) [R] x João Rocha (PL)

Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) x Mabel (União Brasil)

Guarujá (SP): Farid Madi (Podemos) x Raphael Vitello (PP)

Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) x Elói Pietá (Solidariedade)

Imperatriz (MA): Rildo Amaral (PP) x Mariana Carvalho (Republicanos)

João Pessoa (PB): Cicero Lucena (PP) [R] x Marcelo Queiroga (PL)

Jundiaí (SP): Parimoschi (PL) x Gustavo Martinelli (União)

Limeira (SP): Betinho Neves (MDB) x Murilo Félix (Podemos)

Londrina (PR): Tiago Amaral (PSD) x Professora Maria Tereza (PP)

Manaus (AM): David Almeida (Avante) [R] x Capitão Alberto Neto (PL)

Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) [R] x Atila (União)

Natal (RN): Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT)

Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) x Carlos Jordy (PL)

Olinda (PE): Vinicius Castello (PT) x Mirella (PSD)

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Paulista (PE): Ramos (PSDB) x Junior Matuto (PSB)

Pelotas (RS): Marroni (PT) x Marciano Perondi (PL)

Petrópolis (RJ): Hingo Hammes (PP) x Yuri (PSOL)

Piracicaba (SP): Barjas Negri (PSDB) x Helinho Zanatta (PSD)

Ponta Grossa (PR): Mabel Canto (PSDB) x Elizabeth Schmidt (União) [R]

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) [R] x Maria do Rosário (PT)

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) x Léo (Podemos)

Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD) x Marco Aurélio (Novo)

Santa Maria (RS): Valdeci Oliveira (PT) x Rodrigo Decimo (PSDB)

Santarém (PA): Zé Maria Tapajós (MDB) x JK do Povão (PL)

Santos (SP): Rogerio Santos (Republicanos) [R] x Rosana Valle (PL)

São Bernardo do Campo (SP): Marcelo Lima (Podemos) x Alex Manente (Cidadania)

São José do Rio Preto (SP): Coronel Fabio Candido (PL) x Itamar (MDB)

São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) [R] x Eduardo Cury (PL)

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) [R] x Guilherme Boulos (PSOL)

Serra (ES): Weverson Meireles (PDT) x Pablo Muribeca (Republicanos)

Sumaré (SP): Henrique do Paraíso (Republicanos) x William Souza (PT)

Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (União) x Aprigio (Podemos) [R]

Taubaté (SP): Ortiz Junior (Republicanos) x Sergio Victor (Novo)