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BR 262 será fechada nesta terça (3) para análise de risco em Venda Nova

Ação vai acontecer na altura do viaduto. Defesa Civil irá fazer trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via.  O trânsito será interditado totalmente e depois liberado em pare e siga

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 abr 2022 às 13:18
BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova
BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
BR 262, na altura do viaduto, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, será interditada na próxima terça-feira (3). Segundo a Defesa Civil do município, fechamento total da pista está previsto para as 15h. A equipe irá fazer trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via.
O coordenador da Defesa Civil, Gleidson Ferreira, explicou que a ação é necessária para atualizar o estudo completo do local. A última análise de risco foi concluída no ano de 2016, e nos anos seguintes o local foi monitorado através de relatórios fotográficos.
“Em fevereiro, choveu cerca de 429,6 milímetros, quando eram previstos 130. Houve queda de pequenos fragmentos de rochas, terra e galhos de árvores. Iremos fazer um relatório do estudo de conservação e encaminhar ao Dnit”, explicou o coordenador.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros irão atuar juntamente com a Defesa Civil. Por conta de a área ser perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico. O trânsito será interditado totalmente e depois liberado em pare e siga. O tempo de trabalho não foi estipulado.
“O viaduto é uma área composta por diversos blocos de rochas e árvores. No entorno e no trecho em questão, a pista não possui acostamento. É um serviço que demanda a mobilização de diversas equipes em prol da segurança de todos que ali trafegam, por isso a necessidade do pare e siga”, afirma.
A atualização sobre a liberação da via será publicada em tempo real nas redes sociais da prefeitura (@vendanova.es) e Defesa Civil (@defesacivilvni).

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