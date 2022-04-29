BR 262 será fechada nesta terça (3) para análise de risco em Venda Nova

BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

para as 15h. A equipe irá fazer trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via. BR 262 , na altura do viaduto, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, será interditada na próxima terça-feira (3). Segundo a Defesa Civil do município, fechamento total da pista está previsto. A equipe irá fazer trabalho preventivo de análise de rochas, de processo erosivo e poda de árvores às margens da via.

O coordenador da Defesa Civil, Gleidson Ferreira, explicou que a ação é necessária para atualizar o estudo completo do local. A última análise de risco foi concluída no ano de 2016, e nos anos seguintes o local foi monitorado através de relatórios fotográficos.

“Em fevereiro, choveu cerca de 429,6 milímetros, quando eram previstos 130. Houve queda de pequenos fragmentos de rochas, terra e galhos de árvores. Iremos fazer um relatório do estudo de conservação e encaminhar ao Dnit”, explicou o coordenador.

O trânsito será interditado totalmente e depois liberado em pare e siga. O tempo de trabalho não foi estipulado. Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros irão atuar juntamente com a Defesa Civil. Por conta de a área ser perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico.

“O viaduto é uma área composta por diversos blocos de rochas e árvores. No entorno e no trecho em questão, a pista não possui acostamento. É um serviço que demanda a mobilização de diversas equipes em prol da segurança de todos que ali trafegam, por isso a necessidade do pare e siga”, afirma.