Câmara da Serra vai convocar suplente para vaga de vereador preso

A Câmara da Serra vai convocar o suplente na vaga do vereador Marlon Fred (PDT), por meio da publicação de edital de convocação na edição do Diário Oficial da Casa de Leis desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo presidente do Legislativo serrano, William Miranda (União), no início da noite desta quarta-feira (15).





Caso a convocação seja confirmada, quem assumirá a cadeira de Marlon Fred na Casa de Leis é Uanderson Moreira (PDT), que recebeu 884 votos nas eleições de 2024. Já Marlon Fred foi eleito com 4.370 votos.





O vereador pedetista está asfastado do cargo desde dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o atual companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem.



