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Câmara da Serra vai convocar suplente para vaga de vereador preso

Convocação de Uanderson Moreira (PDT) para substituir Marlon Fred deverá ocorrer nesta quinta-feira (16)

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 19:53

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 abr 2026 às 19:53

A Câmara da Serra vai convocar o suplente na vaga do vereador Marlon Fred (PDT), por meio da publicação de edital de convocação na edição do Diário Oficial da Casa de Leis desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo presidente do Legislativo serrano, William Miranda (União), no início da noite desta quarta-feira (15).


Caso a convocação seja confirmada, quem assumirá a cadeira de Marlon Fred na Casa de Leis é Uanderson Moreira (PDT), que recebeu 884 votos nas eleições de 2024. Já Marlon Fred foi eleito com 4.370 votos. 


O vereador pedetista está asfastado do cargo desde dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o atual companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem. 


Uanderson Moreira (destaque) será convocado para assumir vaga na Câmara da Serra. Créditos: Carlos Alberto Silva e Facebook

Ainda de acordo com a presidência da Câmara, esgotou-se nesta quarta-feira (15) o prazo de 120 dias de vacância da vaga de vereador sem que houvesse a necessidade de chamar suplente para ocupar o posto.


Na terça-feira (14), Marlon Fred foi transferido do regime fechado para o semiaberto, com base em decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). À reportagem da TV Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o vereador teria sido levado para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.


A defesa de Marlon Fred foi procurada para mais informações sobre seu afastamento da Câmara de Vereadores, bem como sobre a mudança do regime fechado para o semiaberto. O advogado Homero Mafra, que defende o vereador no processo criminal a que responde, entende como natural a convocação do suplente e ressaltou acreditar que o parlamentar voltará em breve ao exercício das funções, tão logo a prisão preventiva seja revogada. 

Marlon Fred Oliveira Matos
Marlon Fred foi transferido do regime de prisão fechado para o semiaberto. Crédito: Divulgação | Câmara da Serra

Pedido para voltar à Câmara negado pelo TJES


A defesa do vereador protocolou recurso junto ao TJES visando à autorização para que Marlon Fred, após mudança do regime fechado para o semiaberto, pudesse comparecer às sessões do Legislativo municipal. Na negativa do pedido, a relatora do caso, desembargadora Rachel Durão Correia Lima, afirmou que o recurso não poderia ser provido porque a vedação do exercício do mandato por parte do parlamentar não integra a decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva.

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