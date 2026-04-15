Câmara da Serra vai convocar suplente para vaga de vereador preso

A Câmara da Serra vai convocar o suplente na vaga do vereador Marlon Fred (PDT), por meio da publicação de edital de convocação na edição do Diário Oficial da Casa de Leis desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo presidente do Legislativo serrano, William Miranda (União), no início da noite desta quarta-feira (15).
Caso a convocação seja confirmada, quem assumirá a cadeira de Marlon Fred na Casa de Leis é Uanderson Moreira (PDT), que recebeu 884 votos nas eleições de 2024. Já Marlon Fred foi eleito com 4.370 votos.
O vereador pedetista está asfastado do cargo desde dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante por invadir a casa da família da ex-namorada, agredir o atual companheiro dela e supostamente ameaçar policiais militares durante a abordagem.
Ainda de acordo com a presidência da Câmara, esgotou-se nesta quarta-feira (15) o prazo de 120 dias de vacância da vaga de vereador sem que houvesse a necessidade de chamar suplente para ocupar o posto.
Na terça-feira (14), Marlon Fred foi transferido do regime fechado para o semiaberto, com base em decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). À reportagem da TV Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o vereador teria sido levado para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.
A defesa de Marlon Fred foi procurada para mais informações sobre seu afastamento da Câmara de Vereadores, bem como sobre a mudança do regime fechado para o semiaberto. O advogado Homero Mafra, que defende o vereador no processo criminal a que responde, entende como natural a convocação do suplente e ressaltou acreditar que o parlamentar voltará em breve ao exercício das funções, tão logo a prisão preventiva seja revogada.
Pedido para voltar à Câmara negado pelo TJES
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