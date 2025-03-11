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Na região Serrana

Vizinho é preso em flagrante por estupro de criança de 2 anos em Domingos Martins

Caso ocorreu no último sábado (8), no quintal da casa onde a menina de dois anos mora com os pais; vítima chegou a ficar internada por três dias, em Vitória

Publicado em 11 de Março de 2025 às 18:53

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 mar 2025 às 18:53
Um homem de 48 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de dois anos. Ele é vizinho da vítima e mora a menos de 1km da casa onde o abuso teria ocorrido no último sábado (8), em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O nome do detido não foi informado.  
Segundo uma parente da vítima, que não será identificada para preservar a identidade da criança, o homem é amigo da família e ia com frequência na residência. Por isso, a presença dele no local não levantou suspeitas. No dia do crime, ele chegou dizendo que estava procurando pelo filho dele e perguntou se estaria por lá. 
Os parentes da pequena acreditam que, por ser próximo da família e conhecer a rotina, o vizinho aproveitou o momento em que sabia que a criança estaria no quintal brincando.
“Como ele morava perto da casa dela, ele já sabia mais ou menos como funciona o dia a dia. A mãe da criança sempre cuidou da casa, fazendo as tarefas, e a criança sempre ali em torno da casa, na vista dela, enquanto o pai trabalha na roça. É um lugar aberto onde não tem matagal”, contou um familiar.
Vizinho é preso em flagrante por estupro de criança de 2 anos em Domingos Martins
A cena do abuso acabou vista pela mãe da vítima. Isso porque, ao escutar os gritos da filha, ela se dirigiu aos fundos da casa, onde viu o suspeito despido, assim como a menina.
“A justiça precisa ser feita. Então já que aconteceu, eu quero justiça, a família toda quer justiça, a gente não quer que isso aconteça com mais ninguém, esse camarada ele tem que ficar preso. Agora, a gente tá buscando apoio entre nós", disse a familiar.

Levada ao hospital

Assim que viu a situação, a mãe levou a criança imediatamente para o médico. Ela precisou ser encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, onde permaneceu por três dias tomando medicações e em avaliação. Com a alta, agora ela irá passar por acompanhamento psicológico. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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