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Em plena corrida

Motorista de app é detido ao passar por cerco eletrônico em Vitória

O condutor é de Venda Nova do Imigrante, município da Região Serrana do Estado, e tem mandado de prisão em aberto por furto
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 mar 2022 às 20:00

Publicado em 07 de Março de 2022 às 20:00

fernando ferrari
Avenida Fernando Ferrari, onde ocorreu a ação da Guarda Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi detido na tarde desta segunda-feira (07), por volta das 16h30, com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de furto, enquanto fazia uma corrida por aplicativo em Vitória, em um veículo modelo Nissan Versa na cor prata.
De acordo com informações do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), responsável pela ação de busca pelo suspeito, o veículo em que o homem estava tinha placa cadastrada no Cerco Inteligente para averiguação dos agentes. O detido é de Venda Nova do Imigrante, município da Região Serrana do Estado, e foi abordado na Avenida Fernando Ferrari, na Capital.
Ao ter ele passado pela Ponte Florentino Avidos às 16h26, os agentes da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) acionaram o Gaop para realizar a prisão qualificada do motorista, que ocorreu na Avenida Fernando Ferrari. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto.
"Ele é de Venda Nova do Imigrante e estava fazendo uma corrida por aplicativo. No momento da abordagem, havia uma passageira com uma criança. Ele possui um mandado em aberto do dia 24 de fevereiro, pelo Artigo 155, após roubar da própria família", informou o inspetor Armando, da Guarda.

O OUTRO LADO

Demandada pela reportagem, a Uber informou, por meio de nota, que todos os motoristas parceiros cadastrados passam por uma checagem de apontamentos criminais realizada por empresa especializada que, a partir dos documentos fornecidos para cadastramento na plataforma, consulta informações de diversos bancos de dados oficiais e públicos de todo o país em busca de apontamentos de crimes que possam ter sido cometidos.
A empresa também informou que realiza rechecagens periódicas dos motoristas, pelo menos uma vez a cada 12 meses. "O motorista indicado pela reportagem foi desativado da plataforma enquanto aguardamos a apuração do caso. A empresa permanece à disposição das autoridades para apoiar as investigações, nos termos da lei", disse a nota.

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