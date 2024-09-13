Vítima grava o próprio assalto em Vitória; veja vídeo

Uma mulher filmou o momento em que teve o celular roubado na Praia da Guarderia, na altura da Praia do Canto , em Vitória . Tudo aconteceu enquanto a vítima passeava com a cachorra nesta quinta-feira (12). Durante a caminhada, ela viu uma cachorra perdida e decidiu gravar para encontrar o tutor: neste momento, três adolescentes pegaram o aparelho da mão dela e saíram correndo.

Pouco antes do trio levar o celular, eles perguntaram sobre o pet e o horário. Minutos depois, o grupo foi atrás dela e tomou o aparelho. “Depois disso eu corri atrás deles, gritei que era ladrão. Quando saíram do meu ponto de vista, uma pessoa desconhecida me emprestou o telefone e me levou até um restaurante”, explicou a mulher, em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Ela não quis se identificar.

No estabelecimento, a vítima encontrou um amigo que emprestou o telefone. Nele, ela entrou em um aplicativo de busca que conseguia identificar onde estava o celular. Assim, eles conseguiram ir atrás e, no caminho, encontraram a Guarda Municipal de Vitória.

“Fomos até o Centro e encontramos uma viatura da guarda. Eu entrei no carro junto com eles e começamos a rastrear”, lembrou a mulher. Cerca de 40 minutos depois, os suspeitos foram encontrados dentro de um ônibus no bairro Santo Antônio, na Capital, conforme a Guarda Civil Municipal.

O guarda Dalcin, que participou da ação, conversou com a TV Gazeta e reforçou a necessidade de denunciar quando casos como esse acontecem. “É necessário, como ela fez, sempre registrar o fato e a guarnição para iniciar rapidamente as buscas. Frisamos que todos os esforços são feitos pela guarnição”, afirmou.