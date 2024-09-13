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Na Praia da Guarderia

Vítima grava o próprio assalto em Vitória; veja vídeo

A mulher passeava com a cachorra quando foi surpreendida por três adolescentes, que passaram correndo; aparelho foi recuperado após rastreador apontar a localização do telefone
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

12 set 2024 às 21:27

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 21:27

Uma mulher filmou o momento em que teve o celular roubado na Praia da Guarderia, na altura da Praia do Canto, em Vitória. Tudo aconteceu enquanto a vítima passeava com a cachorra nesta quinta-feira (12). Durante a caminhada, ela viu uma cachorra perdida e decidiu gravar para encontrar o tutor: neste momento, três adolescentes pegaram o aparelho da mão dela e saíram correndo.
Pouco antes do trio levar o celular, eles perguntaram sobre o pet e o horário. Minutos depois, o grupo foi atrás dela e tomou o aparelho. “Depois disso eu corri atrás deles, gritei que era ladrão. Quando saíram do meu ponto de vista, uma pessoa desconhecida me emprestou o telefone e me levou até um restaurante”, explicou a mulher, em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Ela não quis se identificar.
No estabelecimento, a vítima encontrou um amigo que emprestou o telefone. Nele, ela entrou em um aplicativo de busca que conseguia identificar onde estava o celular. Assim, eles conseguiram ir atrás e, no caminho, encontraram a Guarda Municipal de Vitória.
“Fomos até o Centro e encontramos uma viatura da guarda. Eu entrei no carro junto com eles e começamos a rastrear”, lembrou a mulher. Cerca de 40 minutos depois, os suspeitos foram encontrados dentro de um ônibus no bairro Santo Antônio, na Capital, conforme a Guarda Civil Municipal. 
O guarda Dalcin, que participou da ação, conversou com a TV Gazeta e reforçou a necessidade de denunciar quando casos como esse acontecem. “É necessário, como ela fez, sempre registrar o fato e a guarnição para iniciar rapidamente as buscas. Frisamos que todos os esforços são feitos pela guarnição”, afirmou.
Os três adolescentes foram levados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Em nota, a Polícia Civil informou que o trio assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. "Após os familiares assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, os adolescentes foram reintegrados às famílias", completou a corporação.

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