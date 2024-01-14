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Insegurança

Visitantes flagram homem se masturbando em ladeira do Convento da Penha

Duas mulheres subiam a Ladeira da Penitência quando ouviram um barulho na mata e viram um homem com as calças abaixadas cometendo o ato libidinoso
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 jan 2024 às 19:45

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 19:45

Subida
Ladeira da Penitência, no Convento da Penha Crédito: Site do Convento da Penha
Um homem foi flagrado se masturbando na Ladeira da Penitência, no Convento da Penha, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (14). Duas mulheres subiam a ladeira, quando viram um "homem branco e alto", que estava seminu, se masturbando na mata da região.
“Estávamos subindo pela Ladeira da Penitência. Na metade do caminho, ouvimos um barulho estranho na mata e vimos o homem com a calça abaixada. Eu pedi para a minha irmã correr e conseguimos alcançar duas moças e uma criança”, contou a psicóloga Lívia Gonçalves, que viu o ato libidinoso enquanto passeava com a irmã e com um animal de estimação. A Ladeira da Penitência é mais íngreme e só permite a subida de pedestres. Por isso, costuma ser menos movimentada.

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Na sequência, a dupla fez contato com a segurança do local, que acionou a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).
“Quando estávamos voltando, desta vez pelo caminho principal, por precaução, o segurança disse que o suspeito, de acordo com as características, teria passado por ele mais cedo. Nós procuramos a guarita da Polícia Militar e não tinha ninguém. As pessoas que frequentam a ladeira relatam que nunca veem patrulhamento nesse caminho”.
Por meio de nota, a administração do Convento da Penha informou que foi acionada sobre o ocorrido e que tentou localizar o suspeito.
“Na tarde deste domingo (14), recebemos a informação de que um homem estaria cometendo ato libidinoso na Ladeira da Penitência do Convento da Penha. Assim que a equipe de segurança do Santuário tomou conhecimento do fato, tentou identificar o suspeito e rapidamente acionou a Polícia Militar do Espírito Santo e a Guarda Municipal. Agentes de segurança das duas instituições estiveram no Campinho, mas não localizaram o homem. O Convento da Penha reforça que tem adotado diversas medidas de segurança e que mantém contato constante com as forças policiais. Reitera ainda que repudia qualquer ato criminoso praticado”, informou.
A reportagem de A Gazeta procurou a Guarda Municipal de Vila Velha e também a Polícia Militar para questionar sobre buscas na região e sobre o motivo de a guarita de policiamento estar vazia, mas, até o momento do fechamento deste texto, as corporações não se pronunciaram sobre o ocorrido. 

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