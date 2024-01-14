Visitantes flagram homem se masturbando em ladeira do Convento da Penha

Ladeira da Penitência, no Convento da Penha Crédito: Site do Convento da Penha

Um homem foi flagrado se masturbando na Ladeira da Penitência, no Convento da Penha , em Vila Velha , no início da tarde deste domingo (14). Duas mulheres subiam a ladeira, quando viram um "homem branco e alto", que estava seminu, se masturbando na mata da região.

“Estávamos subindo pela Ladeira da Penitência. Na metade do caminho, ouvimos um barulho estranho na mata e vimos o homem com a calça abaixada. Eu pedi para a minha irmã correr e conseguimos alcançar duas moças e uma criança”, contou a psicóloga Lívia Gonçalves, que viu o ato libidinoso enquanto passeava com a irmã e com um animal de estimação. A Ladeira da Penitência é mais íngreme e só permite a subida de pedestres. Por isso, costuma ser menos movimentada.

Na sequência, a dupla fez contato com a segurança do local, que acionou a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).

“Quando estávamos voltando, desta vez pelo caminho principal, por precaução, o segurança disse que o suspeito, de acordo com as características, teria passado por ele mais cedo. Nós procuramos a guarita da Polícia Militar e não tinha ninguém. As pessoas que frequentam a ladeira relatam que nunca veem patrulhamento nesse caminho”.

Por meio de nota, a administração do Convento da Penha informou que foi acionada sobre o ocorrido e que tentou localizar o suspeito.

“Na tarde deste domingo (14), recebemos a informação de que um homem estaria cometendo ato libidinoso na Ladeira da Penitência do Convento da Penha. Assim que a equipe de segurança do Santuário tomou conhecimento do fato, tentou identificar o suspeito e rapidamente acionou a Polícia Militar do Espírito Santo e a Guarda Municipal. Agentes de segurança das duas instituições estiveram no Campinho, mas não localizaram o homem. O Convento da Penha reforça que tem adotado diversas medidas de segurança e que mantém contato constante com as forças policiais. Reitera ainda que repudia qualquer ato criminoso praticado”, informou.