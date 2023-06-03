Vila Velha: homem é assassinado a tiros na Glória após sair de forró

Ainda segundo o que a PM apurou no local com testemunhas, a vítima teria acabado de sair de um forró da região, quando foi alvejada, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforça a polícia, na nota.