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Violência

Vila Velha: homem é assassinado a tiros na Glória após sair de forró

Homicídio aconteceu na madrugada deste sábado (3), mas a polícia ainda não tem informações sobre suspeitos e a motivação do crime
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 jun 2023 às 11:32

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 11:32

Após sair do forró, um homem de 34 anos foi assassinado a tiros no meio da rua, na Glória, bairro tradicional de Vila Velha pela indústria têxtil e comércio de roupas e calçados. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3), mas a polícia ainda não tem suspeitos, nem sabe a motivação. 
Conforme registro da Polícia Militar, uma equipe foi acionada no final da madrugada para verificar a informação de um homem caído na rua após ser atingido por disparos de arma de fogo. No local, os policiais constataram que ele já estava morto. 
Data: 20/12/2019 - ES - Vila Velha - Movimentação no comércio da Glória - Editoria: Economia - Foto: Vitor Jubini - GZ
O bairro da Glória, em Vila Velha, é tradicional pelo comércio de rua Crédito: Vitor Jubini
Ainda segundo o que a PM apurou no local com testemunhas, a vítima teria acabado de sair de um forró da região, quando foi alvejada, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e confirmou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para passar por exames e, depois, será liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforça a polícia, na nota. 

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