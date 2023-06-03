Praia do Canto, em Vitória, passa a contar com projeto Comunidade Segura

O sentimento de insegurança diante de notícias diárias sobre crimes cometidos no ambiente urbano e em comunidades, independentemente da região ou classe social, por muitas vezes acaba gerando um sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante do qual os cidadãos não conseguem identificar quais atitudes tomar ou qual solução buscar.

A Gestão Comunitária da Segurança Pública é uma abordagem que envolve a participação ativa da comunidade na promoção da segurança e na prevenção do crime, e vem se provando um instrumento eficaz para ajudar a contornar esse cenário, especialmente nos grandes centros urbanos, onde a criminalidade registra índices alarmantes, trazendo a sensação de medo e insegurança.

Nesta abordagem da Segurança Pública, em vez de depender exclusivamente das ações das forças de segurança tradicionais (Polícia Militar e Guarda Municipal), a gestão comunitária busca fortalecer os laços entre a polícia e os cidadãos, capacitando-os a desempenhar um papel ativo na segurança de suas próprias comunidades.

Entre os princípios da Gestão Comunitária da Segurança estão a colaboração, o engajamento e a transparência. Sua implantação passa por uma mudança de mentalidade, com a preparação para perceber que a segurança não é responsabilidade exclusiva da polícia, mas sim compartilhada por todos os membros da comunidade.

Assim, ao envolver os cidadãos, a gestão comunitária busca melhorar a confiança mútua, aumentar a eficácia das ações de segurança e fortalecer a resiliência social. Neste cenário, é fundamental a atuação de órgãos como os Conselhos de Segurança Urbana, com representantes eleitos pela sociedade e que representam o elo do poder público e forças de segurança com aqueles que conhecem e vivenciam a realidade de cada região.

Atualmente no Estado, um projeto que coloca em prática a Gestão Comunitária da Segurança é um exemplo de que a colaboração é essencial para coibir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança. O projeto Comunidade Segura, viabilizado pela Polícia Militar e que já funciona em vários bairros da Capital, está sendo implantado na região da Grande Praia do Canto, por intermédio do Conselho Municipal de Segurança Urbana.

Avenida Rio Branco, na Praia do Canto Crédito: Reinaldo Fonseca

A ação tem por objetivo estreitar o relacionamento da comunidade com a PM, por meio pessoas-chave, como síndicos, comerciantes e líderes comunitários, que recebem treinamento especializado e passam a interagir diretamente com a Companhia responsável pelo bairro.

Nesse projeto, através dos meios eletrônicos, os cidadãos que receberam treinamento atuam para monitorar e reportar atitudes suspeitas e realizar outras contribuições com o direcionamento das ações de segurança.