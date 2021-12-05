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Vigilante é baleado em frente ao Teatro Carlos Gomes, em Vitória

Crime ocorreu na noite deste sábado (4) e foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio. Vítima estava de folga e conversava na calçada com um colega de serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2021 às 15:05

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 15:05

Um vigilante foi baleado no abdômen em frente ao Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, na noite deste sábado (4). Imagens de videomonitoramento, obtidas pela reportagem da TV Gazeta, mostram que o homem estava na calçada quando um suspeito se aproximou e atirou contra ele.
O vigilante estava de folga e conversava na calçada com um colega de serviço no momento em que foi atingido. Segundo apuração da TV Gazeta, após o suspeito atirar, o homem com quem a vítima conversava – que estava trabalhando no momento da ocorrência – também disparou, mas não há informações de que o indivíduo tenha sido atingido. Ele fugiu do local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vitória informou que se deparou com o vigilante baleado no abdômen durante um patrulhamento de rotina e imediatamente prestou socorro. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado.
A Guarda Municipal confirmou a troca de tiros e informou que o suspeito fugiu. A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como uma tentativa de latrocínio, mas não deu detalhes sobre o que teria ocorrido.
*Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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