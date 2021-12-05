Vigilante é baleado em frente ao Teatro Carlos Gomes, em Vitória

TV Gazeta, mostram que o homem estava na calçada quando um suspeito se aproximou e atirou contra ele. Um vigilante foi baleado no abdômen em frente ao Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória , na noite deste sábado (4). Imagens de videomonitoramento, obtidas pela reportagem da, mostram que o homem estava na calçada quando um suspeito se aproximou e atirou contra ele.

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O vigilante estava de folga e conversava na calçada com um colega de serviço no momento em que foi atingido. Segundo apuração da TV Gazeta, após o suspeito atirar, o homem com quem a vítima conversava – que estava trabalhando no momento da ocorrência – também disparou, mas não há informações de que o indivíduo tenha sido atingido. Ele fugiu do local.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vitória informou que se deparou com o vigilante baleado no abdômen durante um patrulhamento de rotina e imediatamente prestou socorro. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado.

A Guarda Municipal confirmou a troca de tiros e informou que o suspeito fugiu. A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como uma tentativa de latrocínio, mas não deu detalhes sobre o que teria ocorrido.