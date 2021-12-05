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Cenário de guerra

Ônibus é incendiado e PM é recebida a tiros em bairro de Vitória

Chamas atingiram rede elétrica. Motorista do coletivo alega ter sido ameaçado por indivíduos com pedras, armas de fogo e gasolina
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 dez 2021 às 10:45

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 10:45

Moradores do bairro Gurigica, em Vitória, presenciaram um cenário de guerra na noite deste sábado (4). Um ônibus foi incendiado e uma guarnição da Polícia Militar foi surpreendida com disparos de arma de fogo.
Ao chegar no local e presenciar o coletivo incendiado, os policiais tiveram que se abrigar em local seguro, devido aos tiros disparados no bairro, conforme informou as autoridades. Por meio de nota enviada na manhã deste domingo (5) à reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar disse que, mesmo sendo surpreendida com os disparos, não revidou o ataque.
A PM contou que o motorista do veículo alvo do ataque relatou que foi obrigado sair do coletivo ao ser ameaçado com pedras, gasolina e armas. Equipes da Força Tática patrulharam todo o bairro para evitar outros episódios.
Ônibus é incendiado e PM é recebida a tiros em bairro de Vitória
Ônibus é incendiado e PM é recebida a tiros em bairro de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Também por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 22h de sábado (4) para atender a ocorrência. “A equipe chegou ao local e encontrou o veículo em chamas, que também atingiam a rede elétrica. Foi feito o isolamento do local, o combate ao fogo e a extinção. Não há relato de feridos”, informou.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A reportagem questionou a corporação se a confusão deste sábado (4) tem relação com a morte de um homem no bairro em um confronto com a Polícia Militar na sexta-feira (3), mas não obteve resposta.

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