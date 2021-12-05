Ônibus é incendiado e PM é recebida a tiros em bairro de Vitória

Your browser does not support the video tag.

Ao chegar no local e presenciar o coletivo incendiado, os policiais tiveram que se abrigar em local seguro, devido aos tiros disparados no bairro, conforme informou as autoridades. Por meio de nota enviada na manhã deste domingo (5) à reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar disse que, mesmo sendo surpreendida com os disparos, não revidou o ataque.