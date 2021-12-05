Trio é flagrado com 22 pássaros silvestres em gaiolas no Sul do ES

Entre os animais apreendidos existiam alguns ameaçados de extinção Crédito: Polícia Ambiental/Divulgação

Três homens foram flagrados mantendo 22 pássaros silvestres em cativeiro neste sábado (4), na localidade de Vargem Grande de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. As aves estavam presas em gaiolas.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a ação ocorreu após denúncia anônima. Com os suspeitos foram apreendidas aves sem registro, sendo oito Coleiros; oito Canários-da-terra; três Trinca-ferros; um Tico-tico; um Tiziu e um Galinho-da-serra.

Todos os animais estavam sem registro e autorização do órgão ambiental competente para estarem no local, contrariando o Art. 29 da lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais.)

O biólogo Helimar Rabelo explicou que essas aves são nativas da Mata Atlântica. "Provavelmente, elas foram capturadas em nossa região. Entre as espécies, o trinca-ferro está na lista dos animais ameaçados de extinção", explicou.

Rabelo ainda esclareceu que para ter esses pássaros, é necessário comprar de criadores licenciados. "Qualquer animal silvestre não pode ser retirado da natureza, a não ser que tenha sido comprado de criadores lincenciados pelo Ibama. E esse animal, de origem legal, tem um documento como se fosse uma identidade, e ainda tem uma anilha e número tem que estar no documento", finalizou.