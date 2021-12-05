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Crime ambiental

Trio é flagrado com 22 pássaros silvestres em gaiolas no Sul do ES

Segundo a Polícia Militar Ambiental, operação em Cachoeiro de Itapemirim foi deflagrada após denúncia anônima. Homens foram levados para delegacia e liberados
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 dez 2021 às 11:48

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 11:48

Os 22 pássaros foram apreendidos
Entre os animais apreendidos existiam alguns ameaçados de extinção Crédito: Polícia Ambiental/Divulgação
Três homens foram flagrados mantendo 22 pássaros silvestres em cativeiro neste sábado (4), na localidade de Vargem Grande de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As aves estavam presas em gaiolas.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a ação ocorreu após denúncia anônima. Com os suspeitos foram apreendidas aves sem registro, sendo oito Coleiros; oito Canários-da-terra; três Trinca-ferros; um Tico-tico; um Tiziu e um Galinho-da-serra.

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Todos os animais estavam sem registro e autorização do órgão ambiental competente para estarem no local, contrariando o Art. 29 da lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais.)
O biólogo Helimar Rabelo explicou que essas aves são nativas da  Mata Atlântica. "Provavelmente, elas foram capturadas em nossa região. Entre as espécies, o trinca-ferro está na lista dos animais ameaçados de extinção", explicou.
Rabelo ainda esclareceu que para ter esses pássaros, é necessário comprar de criadores licenciados. "Qualquer animal silvestre não pode ser retirado da natureza, a não ser que tenha sido comprado de criadores lincenciados pelo Ibama. E esse animal, de origem legal,  tem um documento como se fosse uma identidade, e ainda tem uma anilha e número tem que estar no documento", finalizou.
As aves foram apreendidas e os suspeitos foram levados para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim onde assinaram um Termo Circuntanciado e responderão pelo crime em liberdade.  A manutenção de animais silvestres em cativeiros é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa.

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