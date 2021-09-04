Vídeo: tiroteio assusta moradores de Central Carapina, na Serra

Nenhum morador apareceu na rua e até mesmo quem filmou, com medo, ficou em silêncio. Vídeos mostram que foram mais de 50 tiros disparados.

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A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h30 para verificar ocorrência de disparos na região. Equipes da Força Tática e do setor reforçaram o patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado, de acordo com a PM.