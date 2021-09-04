Vídeo: tiroteio assusta moradores de Central Carapina, na Serra

A noite foi desta sexta-feira (3) foi de medo para moradores de Central Carapina, na Serra, que registraram em vídeo um tiroteio que aconteceu na região da Favelinha. Imagens feitas no bairro mostram homens correndo e clarões de tiros disparados pelos criminosos.
Nenhum morador apareceu na rua e até mesmo quem filmou, com medo, ficou em silêncio. Vídeos mostram que foram mais de 50 tiros disparados.
Na manhã deste sábado (4), não havia viatura da Polícia Militar no bairro, mas a região já estava mais tranquila. Moradores que não quiseram se identificar disseram que o tiroteio foi por domínio de pontos do tráfico de drogas.
A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h30 para verificar ocorrência de disparos na região. Equipes da Força Tática e do setor reforçaram o patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado, de acordo com a PM.
Segundo a Polícia Civil, não foi localizada ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Serra, nem acionamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
*Com informações do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta