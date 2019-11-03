Vídeo: princípio de rebelião causa tumulto em presídio no Xuri

Ainda segundo a Sejus, um interno precisou de atendimento médico, e seu estado de saúde não apresenta gravidade. A nota da secretaria explica ainda que estaria sendo realizada no na manhã deste domingo a contagem dos internos e que a Sejus avalia os danos causados à unidade.

A TV Gazeta esteve no local e conversou com familiares de detentos, que mostraram vídeos gravados por eles onde é possível escutar sons semelhantes a tiros e bombas. Preocupados, eles chegaram a fechar a BR 101, nas margens do CDPVV, como forma de protesto. Porém, a Polícia Rodoviária Federal liberou a pista. Após a saída dos policiais, os familiares queimaram galhos e colocaram na pista. Os motoristas enfrentaram um pouco de dificuldades para passar, mas a a via não foi totalmente interditada.