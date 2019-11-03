Vídeo: princípio de rebelião causa tumulto em presídio no Xuri

Um princípio de rebelião realizado por detentos na manhã deste domingo (3) no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), no Xuri, em Vila Velha, assustou familiares e amigos que estiveram no local para visitar presos.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o princípio de motim abrangeu duas galerias do presídio, mas "a situação foi controlada pelos inspetores penitenciários da própria unidade, sem a intervenção de demais equipes da segurança ou força policial", informou a secretaria, por nota.
Ainda segundo a Sejus, um interno precisou de atendimento médico, e seu estado de saúde não apresenta gravidade. A nota da secretaria explica ainda que estaria sendo realizada no na manhã deste domingo a contagem dos internos e que a Sejus avalia os danos causados à unidade.
PROTESTO NA BR 101
A TV Gazeta esteve no local e conversou com familiares de detentos, que mostraram vídeos gravados por eles onde é possível escutar sons semelhantes a tiros e bombas. Preocupados, eles chegaram a fechar a BR 101, nas margens do CDPVV, como forma de protesto. Porém, a Polícia Rodoviária Federal liberou a pista. Após a saída dos policiais, os familiares queimaram galhos e colocaram na pista. Os motoristas enfrentaram um pouco de dificuldades para passar, mas a a via não foi totalmente interditada.