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Vila Velha

Vídeo: princípio de rebelião causa tumulto em presídio no Xuri

A confusão aconteceu na manhã deste domingo (3), dia de visitação no local. Segundo a Sejus, um dos detentos precisou de atendimento médico. Está sendo realizada a contagem dos detentos e avaliados os danos causados à unidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 11:35

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 11:35

Um princípio de rebelião realizado por detentos na manhã deste domingo (3) no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), no Xuri, em Vila Velha, assustou familiares e amigos que estiveram no local para visitar presos.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o princípio de motim abrangeu duas galerias do presídio, mas "a situação foi controlada pelos inspetores penitenciários da própria unidade, sem a intervenção de demais equipes da segurança ou força policial", informou a secretaria, por nota.
Princípio de motim no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV) Crédito: André Falcão
Ainda segundo a Sejus, um interno precisou de atendimento médico, e seu estado de saúde não apresenta gravidade. A nota da secretaria explica ainda que estaria sendo realizada no na manhã deste domingo a contagem dos internos e que a Sejus avalia os danos causados à unidade.

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PROTESTO NA BR 101

A TV Gazeta esteve no local e conversou com familiares de detentos, que mostraram vídeos gravados por eles onde é possível escutar sons semelhantes a tiros e bombas. Preocupados, eles chegaram a fechar a BR 101, nas margens do CDPVV, como forma de protesto. Porém, a Polícia Rodoviária Federal liberou a pista. Após a saída dos policiais, os familiares queimaram galhos e colocaram na pista. Os motoristas enfrentaram um pouco de dificuldades para passar, mas a a via não foi totalmente interditada. 

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