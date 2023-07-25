Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Guarapari

Vídeo mostra mais pessoas no parque quando jovem teve barriga aberta

Imagens com as pessoas que estavam no Parque do Ermitão no mesmo período do casal foram apresentadas pelo advogado de defesa da namorada, absolvida em sentença publicada nesta segunda-feira (24)

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 16:07
No dia em que Gabriel Muniz Pickersgill foi encontrado com cortes no abdômen e parte do intestino exposto, no Parque do Ermitão, em Guarapari, pelo menos mais oito pessoas estavam na região. Os dados contrariam as informações apresentadas no processo pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que denunciou a namorada do jovem, Lívia Lima Simões Paiva Pereira, como a autora das lesões.
Em sua argumentação final apresentada na fase processual, o advogado Lécio Machado, que fez a defesa de Lívia, apresentou imagens mostrando que ao menos mais oito pessoas estavam dentro do parque naquele dia e na faixa de horário em que os jovens também estavam no local.
“A acusação precipitada teve como base a simples alegação, in verbis, ‘Importante mencionar que a investigação revelou que nenhuma outra pessoas foi vista entrando ou saindo do local em que se desenrolou a cena do crime’. Tal alegação foi feita sem o Delegado ou o Promotor se deter aos vídeos e imagens que foram juntados aos autos, que demonstra a entrada de saída de várias pessoas naquele local e naquele dia”, relata no documento o advogado.
As imagens identificaram as seguintes movimentações:
  • Às 20h55: entram dois homens com lanterna no parque
  • Às 21h05: uma pessoa está junto à pedra
  • Às 22h37: homem caminha no parque
  • Às 00h09: duas pessoas são observadas nas pedras
  • Às 02h55: pode-se observar a presença de dois rapazes com luzes
Machado informa ainda que a mãe da jovem não foi filmada pelas câmeras, “o que demonstra ainda a possibilidade de terem pessoas que não foram filmadas também”, assinala. No dia do crime, a mãe de Lívia ligou para a filha, tentando localizá-la, ouviu pedidos de socorro e foi ao parque. No local, encontrou alguns jovens e, juntos rodaram as imediações. 

Veja Também

Justiça absolve namorada de jovem que teve barriga aberta em Guarapari

Jovem foi absolvida

Lívia Lima Simões Paiva Pereira, que foi acusada de agredir o namorado e cortar parte do intestino dele, em Guarapari, foi absolvida pela Justiça estadual. O caso aconteceu na Praia do Ermitão, em janeiro do ano passado. Em decisão desta segunda-feira (24), o Juízo da 2ª Vara Criminal da cidade informou que não havia provas suficientes para condená-la.
“Concluo pela inexistência de provas a consubstanciar um decreto condenatório, não podendo prosperar, portanto, a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia”, informou o juiz Edmilson Souza Santos em sua sentença.
Em outro ponto da denúncia, aponta que, tanto na fase judicial quanto na fase de inquérito policial, não se alcançou a certeza necessária para a condenação, sobretudo porque não houve testemunha dos fatos e, ainda, porque a vítima, Gabriel Muniz Pickersgill, informou que não foi a denunciada quem o atacou.
Caso da barriga aberta em Guarapari
Gabriel usou as redes sociais para falar sobre o caso Crédito: Reprodução | Instagram @gabrielmunizkk
“Ao revés, há dúvida razoável acerca da autoria delitiva. Levando em consideração as premissas acima referenciadas, concluo pela inexistência de provas a consubstanciar um decreto condenatório”, disse o juiz em sua sentença, informando ainda que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também solicitou a absolvição da acusada, pelo mesmo motivo.

Veja Também

Rapaz que teve barriga aberta fala em vídeo sua versão para crime em Guarapari

Explicou que, encerrada a chamada fase de instrução criminal, verificou-se que os indícios de autoria com relação à denunciada não se confirmaram. “Haja vista que os elementos de provas colhidos na fase da inquisa não foram confirmados na fase judicial. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não comprovam que a denunciada tenha praticado o crime.”
Durante a fase de instrução do processo, foram ouvidas doze pessoas.

Outra pessoa pode ter praticado o crime

O fato de a jovem apresentar hematoma na cabeça, na coxa e na mão, segundo o juiz, por si só não é prova de que se cortou no momento em que teria agredido a vítima. “Nesse sentido, dois médicos ouvidos em contraditório judicial afirmaram que o corte na mão poderia tanto ser de ataque quanto de defesa”, informa o texto judicial.
O juiz também destaca que uma terceira pessoa, como chegou a ser apontado pelo casal de namorados na ocasião dos fatos, poderia ter praticado a agressão. “Considerando que o acesso ao parque se dá pela portaria, pelas pedras e pelo mar, não se pode afirmar que apenas o casal se encontrava no local do fato. É possível que terceira(s) pessoa(s) estivesse(m) no local, quiça praticado o crime”, observa o juiz.
E afirma ainda que, no processo, não havia provas que dessem a ele certeza para a condenação.
“Não verifiquei a certeza necessária para condenação, sobretudo porque não houve testemunha de viso e a vítima informou que não foi a denunciada quem o atacou. De se ver, que as provas a alicerçar uma condenação, obrigatoriamente, tem que ser robusta, desprovidas de dúvidas, pois do contrário, há de se aplicar o necessário "in dubio pro reo", decretando-se a absolvição”, é dito na sentença..

O que diz a defesa de Lívia

O advogado Lécio Machado informa que a sentença de absolvição atendeu a expectativa da defesa da jovem. “Nós conseguimos convencer o MPES de que a Lívia merecia ser absolvida e ainda provar que, naquela noite, pelo menos oito pessoas estiveram dentro do parque, o que desmonta a tese de que não existia ninguém no local.”
Outro ponto, segundo o advogado, é de que também ficou claro que Lívia foi agredida e machucada. “Ela foi mais uma vítima”, disse Machado, lembrando que o parque é um local inseguro e que precisa ser mais bem monitorado. “Eles poderiam ter morrido no local porque foram efetivamente atacados por alguém”.
Os jovens, segundo o advogado, assim como suas famílias, estão aliviados com a sentença. Eles continuam namorando, mas vivem em outra cidade. “Foram muito estigmatizados, principalmente ela, que foi muito atacada pelas redes sociais. Agora eles tentam retomar a vida e a gente espera que, com a sentença, todos possam entender o que realmente aconteceu. Lívia é uma vítima”, destacou Machado.
Advogado Lecio Machado, que defendeu Lívia Lima, acusada no caso da barriga cortada de Guarapari
Advogado Lecio Machado, que defendeu Lívia Lima Crédito: Divulgação

Surpresa em parque municipal

Os fatos aconteceram em 16 de janeiro, na Praia do Ermitão, localizada no Parque Morro da Pescaria, em Guarapari. O casal de namorados foi ao local para um luau de despedida. Na madrugada daquele dia, Lívia apareceu na portaria do parque pedindo socorro para o namorado, que estava gravemente ferido.
O jovem foi socorrido para o Hospital Estadual de Emergência (HEUE) e ela levada pelos pais para o Hospital de Anchieta.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rapaz que teve barriga aberta em Guarapari relatou à polícia fortes alucinações

Jovem com barriga aberta em Guarapari tinha altas doses de anestésico no sangue

Jovem com barriga aberta em Guarapari: o que dizem os registros policiais sobre o caso

Veja o caminho feito por rapaz encontrado com a barriga aberta em Guarapari

Crime de Guarapari: rapaz teve de barriga aberta a fraturas na orelha e nariz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari MPES Polícia Civil TJES Núcleo ag Mistério em Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados