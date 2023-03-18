Vídeo mostra bandidos fugindo de casa na Serra após assalto milionário

A Gazeta tenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos fogem de uma casa no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra, após roubarem mais de R$ 2 milhões em espécie que estavam guardados em um compartimento secreto dentro do imóvel. Na casa mora o ex-deputado e médico Luiz Carlos Moreira. A reportagem detenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno.

Nas imagens é possível ver que, por volta das 03h45, quatro homens deixam a residência após o assalto. Duas bolsas são jogadas do segundo andar da casa e são levadas pelos dois primeiros assaltantes a deixarem o local. Em seguida, mais dois homens pulam da sacada.



Vítima foi agredida

Segundo relato da dona da casa à policia, os suspeitos entraram no imóvel pela varanda do quarto, no segundo andar, quebrado a vidraça da porta por volta das 3h15 deste sábado (18). Eles sabiam que havia grande quantidade de dinheiro no local. Na residência estava um casal, uma criança de dez anos e um bebê de 6 meses.



Segundo a descrição feita pela vítima, o crime foi cometido por quatro homens, que aparentavam ter entre 20 e 30 anos e estavam armados. Ela relatou que os bandidos eram violentos, fizeram ameaças e chegaram a dar um chute nela por ter olhado diretamente para eles.

A ação durou cerca de meia hora. Durante esse tempo, os assaltantes ameaçaram a família para que informasse onde estava o dinheiro. Mesmo sem resposta, eles encontraram na casa R$ 2 milhões em espécie em um compartimento secreto.



Dinheiro e joias

A mulher afirmou aos policiais que o dinheiro era proveniente da venda de uma fazenda, cuja negociação havia sido feita recentemente. Os criminosos ainda levaram cerca de R$ 3 mil que estavam na bolsa da vítima, que ela alegou ser para o pagamento de contas, e R$ 11 mil que eram do marido dela, que e médico.

Os bandidos também roubaram um anel de ouro cravejado com rubis avaliado em R$ 2,5 mil, as alianças de casamento do casal, o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros objetos em duas malas.



Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido.