Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 2 milhões levados

Vídeo mostra bandidos fugindo de casa na Serra após assalto milionário

A família que mora no imóvel foi ameaçada pelos assaltantes, que levaram mais de R$ 2 milhões em espécie e joias

Publicado em 18 de Março de 2023 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2023 às 17:53
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos fogem de uma casa no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra, após roubarem mais de R$ 2 milhões em espécie que estavam guardados em um compartimento secreto dentro do imóvel. Na casa mora o ex-deputado e médico Luiz Carlos Moreira. A reportagem de A Gazeta tenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno.
Nas imagens é possível ver que, por volta das 03h45, quatro homens deixam a residência após o assalto. Duas bolsas são jogadas do segundo andar da casa e são levadas pelos dois primeiros assaltantes a deixarem o local. Em seguida, mais dois homens pulam da sacada. 

Vítima foi agredida

Segundo relato da dona da casa à policia, os suspeitos entraram no imóvel pela varanda do quarto, no segundo andar, quebrado a vidraça da porta por volta das 3h15 deste sábado (18). Eles sabiam que havia grande quantidade de dinheiro no local. Na residência estava um casal, uma criança de dez anos e um bebê de 6 meses.
Segundo a descrição feita pela vítima, o crime foi cometido por quatro homens, que aparentavam ter entre 20 e 30 anos e estavam armados. Ela relatou que os bandidos eram violentos, fizeram ameaças e chegaram a dar um chute nela por ter olhado diretamente para eles.
A ação durou cerca de meia hora. Durante esse tempo, os assaltantes ameaçaram a família para que informasse onde estava o dinheiro. Mesmo sem resposta, eles encontraram na casa R$ 2 milhões em espécie em um compartimento secreto.

Dinheiro e joias

A mulher afirmou aos policiais que o dinheiro era proveniente da venda de uma fazenda, cuja negociação havia sido feita recentemente. Os criminosos ainda levaram cerca de R$ 3 mil que estavam na bolsa da vítima, que ela alegou ser para o pagamento de contas, e R$ 11 mil que eram do marido dela, que e médico.
Os bandidos também roubaram um anel de ouro cravejado com rubis avaliado em R$ 2,5 mil, as alianças de casamento do casal, o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros objetos em duas malas.
Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido. 
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que não houve prisões. Diz ainda que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações e pede ajuda da população para fazer denúncias pelo 181. 

Veja Também

PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no ES

Motorista fica ferido durante tentativa de assalto em Linhares

Caseiro é assassinado e tem moto roubada em sítio na zona rural de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Bairro Jacaraípe Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados