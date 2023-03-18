Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Caseiro é assassinado e tem moto roubada em sítio na zona rural de Guarapari

Corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrado por policiais militares embaixo de um pé de manga

Publicado em 18 de Março de 2023 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2023 às 16:15
Um caseiro foi assassinado com golpes de facão em um sítio na região de Palmeira, zona rural de Guarapari, na tarde de sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Quando chegaram na propriedade, policiais militares encontraram o corpo de um homem, que não teve o nome divulgado, embaixo de um pé de manga. 
No local, os policiais foram informados que, além do assassinato, a motocicleta da vítima foi levada.
Em contato com o proprietário do sítio, os militares foram informados que o homem morava em Campo Grande, Cariacica, é que ía na propriedade somente aos finais de semana. O proprietário do local informou que, a princípio, nada tinha sido levado do sítio.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Inicialmente o caso é investigado como homicídio. Durante as diligências e investigações, o delegado poderá definir se o caso vai ser investigado como latrocínio.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados