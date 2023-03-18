Caseiro é assassinado e tem moto roubada em sítio na zona rural de Guarapari

Um caseiro foi assassinado com golpes de facão em um sítio na região de Palmeira, zona rural de Guarapari, na tarde de sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Quando chegaram na propriedade, policiais militares encontraram o corpo de um homem, que não teve o nome divulgado, embaixo de um pé de manga.

No local, os policiais foram informados que, além do assassinato, a motocicleta da vítima foi levada.

Em contato com o proprietário do sítio, os militares foram informados que o homem morava em Campo Grande, Cariacica, é que ía na propriedade somente aos finais de semana. O proprietário do local informou que, a princípio, nada tinha sido levado do sítio.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido.

Inicialmente o caso é investigado como homicídio. Durante as diligências e investigações, o delegado poderá definir se o caso vai ser investigado como latrocínio.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.