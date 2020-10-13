Vídeo mostra ação de assaltante armado em lanchonete na Serra

Por G1 ES

Vídeo mostrou assaltante apontando arma e exigindo dinheiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As câmeras de segurança de uma lanchonete localizada no bairro Serra Dourada II, na Serra , na Grande Vitória , registraram o momento em que um assaltante armado invade o local e assalta funcionários e clientes.

O crime aconteceu na noite do último domingo (11) e os bens roubados foram recuperados horas depois pela polícia.

De acordo com um dos clientes, o local estava cheio por volta das 21h, quando dois homens chegaram ao estabelecimento. Um deles ficou do lado de fora da lanchonete enquanto o outro entrou e anunciou o assalto.

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"Ele começou a pegar os celulares de todo mundo. Quando chegou na nossa mesa, ele já não tinha mais como segurar os celulares e pediu a bolsa do rapaz que estava com a gente", contou uma testemunha.

Após recolher os bens dos clientes, o assaltante foi até o balcão da lanchonete e exigiu que um funcionário entregasse todo o dinheiro.

Na fuga, os assaltantes, que estavam em um carro, ainda bateram em um outro veículo que estava estacionado na rua. Mesmo assim, eles conseguiram fugir.

As vítimas do assalto registram ocorrência na Delegacia Regional da Serra. Como dois dos celulares roubados possuíam localizadores ativados, os policiais conseguiram encontrar o veículo utilizado pelos criminosos e recuperar a bolsa onde estavam os telefones.

Ainda assim, o cliente assaltado contou que o trauma não passou.