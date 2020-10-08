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Bairro Vila Garrido

Motorista de aplicativo reage a assalto e apreende menor em Vila Velha

Vítima é agente penitenciário e foi assaltado por quatro suspeitos, entre eles uma mulher e um menor de idade, enquanto atuava como motorista de aplicativo. Ele conseguiu apreender um adolescente de 17 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 13:57

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:57

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
O jovem foi levado para a 2º Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um motorista de aplicativo  que também é agente penitenciário  foi assaltado por criminosos que se passaram por clientes, em Vila Velha. A própria vítima conseguiu apreender um dos suspeitos, que tem 17 anos.
O motorista foi rendido na noite desta quarta-feira (7) por quatro suspeitos, entre eles uma mulher e um menor de idade. Pouco tempo depois de entrarem no veículo, próximo à praça de Vila Garrido, os criminosos reconheceram o motorista como sendo o agente penitenciário, se assustaram, pegaram o celular da vítima e fugiram.
O motorista seguiu um dos suspeitos, de 17 anos, e conseguiu apreendê-lo. O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e levado para uma unidade de internação. O caso é investigado pela Polícia Civil.

OUTRO CASO

Esse não foi o único caso recente envolvendo a categoria. Um motorista de aplicativo foi baleado em um assalto por criminosos que se passaram por clientes e seguiam de Vitória para Vila Velha, nesta terça-feira (6). Ao notar que poderia ser assaltado, ele gravou áudio da conversa entre os bandidos.
Os áudios foram enviados para outros motoristas. Um deles chamou a polícia. Na rua Valdir Meireles, em Consolação, os bandidos acabaram batendo com o carro em uma viatura da Polícia Militar. Depois disso, eles deram um tiro no motorista de aplicativo, abandonaram o carro e fugiram. A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo os amigos de profissão, ele foi baleado no braço e está fora de perigo. 
Com informações da TV Gazeta

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