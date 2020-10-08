Motorista de aplicativo reage a assalto e apreende menor em Vila Velha

Um motorista de aplicativo que também é agente penitenciário foi assaltado por criminosos que se passaram por clientes, em Vila Velha. A própria vítima conseguiu apreender um dos suspeitos, que tem 17 anos.
O motorista foi rendido na noite desta quarta-feira (7) por quatro suspeitos, entre eles uma mulher e um menor de idade. Pouco tempo depois de entrarem no veículo, próximo à praça de Vila Garrido, os criminosos reconheceram o motorista como sendo o agente penitenciário, se assustaram, pegaram o celular da vítima e fugiram.
O motorista seguiu um dos suspeitos, de 17 anos, e conseguiu apreendê-lo. O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e levado para uma unidade de internação. O caso é investigado pela Polícia Civil.
OUTRO CASO
Esse não foi o único caso recente envolvendo a categoria. Um motorista de aplicativo foi baleado em um assalto por criminosos que se passaram por clientes e seguiam de Vitória para Vila Velha, nesta terça-feira (6). Ao notar que poderia ser assaltado, ele gravou áudio da conversa entre os bandidos.
Os áudios foram enviados para outros motoristas. Um deles chamou a polícia. Na rua Valdir Meireles, em Consolação, os bandidos acabaram batendo com o carro em uma viatura da Polícia Militar. Depois disso, eles deram um tiro no motorista de aplicativo, abandonaram o carro e fugiram. A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo os amigos de profissão, ele foi baleado no braço e está fora de perigo.
Com informações da TV Gazeta