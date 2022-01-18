Vídeo: ladrão abre buraco em portão e assalta prédio em Vila Velha

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Um prédio no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha , foi assaltado na madrugada do último sábado (15). O que chama a atenção, porém, é a forma como o criminoso entrou no prédio: ele furou o portão da garagem e entrou por um buraco muito pequeno. Moradores relataram que é a terceira vez que assaltantes entram no prédio da mesma maneira.

A síndica do condomínio, Aline Moraes, explicou que, desta vez, uma bicicleta foi roubada. Ela explicou que o condomínio possui um alarme, mas que ele é acionado apenas quando o portão é aberto e, por isso, o ladrão entrou despercebido. Aline contou também que o prédio não tem porteiro e que o assaltante saiu pela porta de entrada.

"Eles arrombam o portão. Já roubaram duas bicicletas, agora roubaram uma bicicleta, porque eles entraram pela parte do portão, cortaram um pedaço do portão no meio. Depois eles saíram pela entrada principal, carregando a bicicleta. A gente colocou alarme, barreira, tudo que tinha para colocar, mas ele foi pelo meio do portão, aí não dispara o alarme. Eles já sabem até isso o que já tem no condomínio. não tem porteiro, eles já sabem que não tem", contou.

Assaltante fura portão e entra em condomínio de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Video: ladrão abre buraco em portão e assalta prédio em Vila Velha

Aline relatou que também é síndica de um outro condomínio, que fica em frente ao que foi alvo do bandido neste sábado. Ela contou que o prédio também sofre com a ação de usuários de drogas que ficam no local e, por isso, ela está considerando reforçar a segurança nos dois edifícios.

"Aquela região tem muitos usuários de drogas. Sou síndica do condomínio da frente também e já roubaram alumínio de portas, caixa de gás. Agora a gente vai colocar os refletores ali na frente e estou pensando em colocar um sistema de sirene, que dispara", argumentou.

A síndica informou que os outros arrombamentos aconteceram em janeiro e em dezembro de 2021, ambos da mesma maneira: o criminoso abre um buraco no portão, para que ele não abra e, assim, o alarme não seja disparado. Em dezembro, por sorte, o ladrão não conseguiu entrar no buraco.