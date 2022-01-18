Vídeo: ladrão abre buraco em portão e assalta prédio em Vila Velha

Um prédio no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, foi assaltado na madrugada do último sábado (15). O que chama a atenção, porém, é a forma como o criminoso entrou no prédio: ele furou o portão da garagem e entrou por um buraco muito pequeno. Moradores relataram que é a terceira vez que assaltantes entram no prédio da mesma maneira.
A síndica do condomínio, Aline Moraes, explicou que, desta vez, uma bicicleta foi roubada. Ela explicou que o condomínio possui um alarme, mas que ele é acionado apenas quando o portão é aberto e, por isso, o ladrão entrou despercebido. Aline contou também que o prédio não tem porteiro e que o assaltante saiu pela porta de entrada.
"Eles arrombam o portão. Já roubaram duas bicicletas, agora roubaram uma bicicleta, porque eles entraram pela parte do portão, cortaram um pedaço do portão no meio. Depois eles saíram pela entrada principal, carregando a bicicleta. A gente colocou alarme, barreira, tudo que tinha para colocar, mas ele foi pelo meio do portão, aí não dispara o alarme. Eles já sabem até isso o que já tem no condomínio. não tem porteiro, eles já sabem que não tem", contou.
Video: ladrão abre buraco em portão e assalta prédio em Vila Velha
Aline relatou que também é síndica de um outro condomínio, que fica em frente ao que foi alvo do bandido neste sábado. Ela contou que o prédio também sofre com a ação de usuários de drogas que ficam no local e, por isso, ela está considerando reforçar a segurança nos dois edifícios.
"Aquela região tem muitos usuários de drogas. Sou síndica do condomínio da frente também e já roubaram alumínio de portas, caixa de gás. Agora a gente vai colocar os refletores ali na frente e estou pensando em colocar um sistema de sirene, que dispara", argumentou.
A síndica informou que os outros arrombamentos aconteceram em janeiro e em dezembro de 2021, ambos da mesma maneira: o criminoso abre um buraco no portão, para que ele não abra e, assim, o alarme não seja disparado. Em dezembro, por sorte, o ladrão não conseguiu entrar no buraco.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar para saber mais detalhes sobre o caso, se será investigado e, se por já terem acontecido outros assaltos da mesma forma, haverá algum reforço no policiamento no local, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver um novo posicionamento, o texto será atualizado.