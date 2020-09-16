Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Campo Grande

Vídeo: criminosos arrombam e saqueiam pet shop em Cariacica

A dona do estabelecimento afirmou que os suspeitos levaram mais de 200 itens, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 10 mil

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 20:36
Visão de dentro da loja roubada em Cariacica
Os criminosos arrombaram o portão frontal e levaram mais de 200 itens das prateleiras da loja Crédito: Internauta
Uma loja de artigos para animais domésticos foi arrombada e saqueada na madrugada desta quarta-feira (16) em Campo Grande, Cariacica. De acordo com a dona do estabelecimento, que não quis ser identificada, os suspeitos entraram por volta das 3h30 na loja e levaram vários produtos, gerando um prejuízo de R$ 10 mil.
A proprietária explicou que os bandidos arrombaram o portão frontal e a porta de entrada da loja e saquearam as prateleiras. Ela contabilizou mais de 200 itens entre remédios, sacos de ração, produtos de higiene animal, entre outros, que foram levados. Os suspeitos utilizaram um lençol para envolver todos os produtos e conseguir carregá-los.
Portão frontal da loja, que foi quebrado pelos criminosos
Os criminosos arrombaram o portão frontal e levaram mais de 200 itens das prateleiras da loja Crédito: Internauta
Além disso, os criminosos entraram em uma clínica veterinária que fica do lado e pertence ao marido da dona da loja, levando R$ 331,00 que estavam no caixa e um celular.
A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de monitoramento interno da loja, que mostram um dos suspeitos vasculhando o caixa da clínica. Em seguida, as imagens de uma câmera de segurança na parte externa mostram os dois suspeitos carregando o lençol com os produtos roubados.
As polícias Militar e Civil foram demandadas, mas, até o fechamento desta reportagem, não disponibilizaram informações sobre o caso.

Veja Também

Bandidos invadem obra social e roubam até brinquedos em Cariacica

Criminoso que matou empresário na Serra continua foragido

Carro roubado em 2019 no Rio de Janeiro é recuperado em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados