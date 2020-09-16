Vídeo: criminosos arrombam e saqueiam pet shop em Cariacica

Os criminosos arrombaram o portão frontal e levaram mais de 200 itens das prateleiras da loja Crédito: Internauta

Uma loja de artigos para animais domésticos foi arrombada e saqueada na madrugada desta quarta-feira (16) em Campo Grande, Cariacica . De acordo com a dona do estabelecimento, que não quis ser identificada, os suspeitos entraram por volta das 3h30 na loja e levaram vários produtos, gerando um prejuízo de R$ 10 mil.

A proprietária explicou que os bandidos arrombaram o portão frontal e a porta de entrada da loja e saquearam as prateleiras. Ela contabilizou mais de 200 itens entre remédios, sacos de ração, produtos de higiene animal, entre outros, que foram levados. Os suspeitos utilizaram um lençol para envolver todos os produtos e conseguir carregá-los.

Os criminosos arrombaram o portão frontal e levaram mais de 200 itens das prateleiras da loja Crédito: Internauta

Além disso, os criminosos entraram em uma clínica veterinária que fica do lado e pertence ao marido da dona da loja, levando R$ 331,00 que estavam no caixa e um celular.

A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de monitoramento interno da loja, que mostram um dos suspeitos vasculhando o caixa da clínica. Em seguida, as imagens de uma câmera de segurança na parte externa mostram os dois suspeitos carregando o lençol com os produtos roubados.

Your browser does not support the video tag.