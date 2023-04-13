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Viatura da Guarda Municipal de Vitória pega fogo na Serafim Derenzi

De acordo com a Guarda, o fogo começou na bateria da viatura, que estava na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória. Ninguém ficou ferido

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 16:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 abr 2023 às 16:49
Uma viatura da Guarda Municipal de Vitória pegou fogo na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Grande Vitória, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.
Segundo a Guarda Municipal, o fogo iniciou na bateria da viatura, que estava na altura do Parque da Fonte Grande. Imediatamente, os agentes saíram do veículo e acionaram o Corpo de Bombeiros. 
Ainda de acordo com a guarda, a guarnição, que tem menos de um ano de uso, será removida por um guincho. A viatura está na garantia e será substituída sem nenhum custo ao município. 
O trânsito na via precisou ser interditado para atuação dos bombeiros, mas já foi liberada. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar a situação e a Central fará a limpeza do local.
O Corpo de Bombeiros Militar disse que uma equipe foi ao local, realizou o combate e extinguiram as chamas.

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