Viatura da Guarda Municipal de Vitória pega fogo na Serafim Derenzi

Uma viatura da Guarda Municipal de Vitória pegou fogo na Rodovia Serafim Derenzi, bairro Grande Vitória, em Vitória , na tarde desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.

Segundo a Guarda Municipal, o fogo iniciou na bateria da viatura, que estava na altura do Parque da Fonte Grande. Imediatamente, os agentes saíram do veículo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a guarda, a guarnição, que tem menos de um ano de uso, será removida por um guincho. A viatura está na garantia e será substituída sem nenhum custo ao município.

O trânsito na via precisou ser interditado para atuação dos bombeiros, mas já foi liberada. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar a situação e a Central fará a limpeza do local.