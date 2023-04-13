Visitante fica mais de 10h perdido e é resgatado no Pico da Bandeira no ES

Um visitante do Parque Nacional do Caparaó, no Sul do Espírito Santo, desapareceu ao fazer a subida do Pico da Bandeira, no final da tarde de quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado e deu início às buscas no início da noite. A corporação informou à reportagem que o homem foi localizado por volta de 5h30 desta quinta-feira (13). Ele foi resgatado e levado até o ponto de acampamento da Tronqueira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na virada de terça-feira (11) para a quarta-feira (12), o turista subiu o Pico da Bandeira para ver o nascer do sol, entretanto, o tempo estava muito fechado e havia névoa.

Durante a tentativa de descida do pico, um pouco depois das 6 horas, o visitante se perdeu na trilha, não encontrando mais o caminho de volta. No momento em que percebeu que estava perdido, ele começou a circular pela região tentando encontrar a rota, se embrenhando ainda mais na mata. Em dado momento, ele conseguiu sinal de telefone e ligou para o 190, pedindo ajuda.

O chamado chegou ao Ciodes do Espírito Santo, que orientou o turista a enviar sua localização, e repassou as informações tanto para o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo quanto para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como para a administração do Parque.

Segundo os bombeiros, a administração do parque enviou dois brigadistas ao ponto, mas ao chegar ao local indicado na localização, o homem não foi encontrado.

Após algumas horas sem contato com os brigadistas, um policial militar que acompanhava a ocorrência na portaria do parque acionou o Corpo de Bombeiros, na noite de quarta-feira (12) para auxiliar no resgate.

Foram mobilizados nove militares, um cão de busca e um drone para o trabalho de busca. Os militares também providenciaram equipamentos de apoio e de primeiros socorros.

As equipes trabalharam ao longo da noite, encontrando o turista na manhã desta quinta (13). A vítima estava bem, lúcida, sem necessidade de atendimento médico, sendo levada até o acampamento mais próximo e deixada em companhia dos guias, por volta das 10h da manhã.

Bombeiros de Minas e do Espírito Santo participaram do resgate Crédito: Reprodução/ Instagram @batalhao03cbmes

Sobre o Parque Nacional do Caparaó

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o parque é um dos pontos turísticos mais importantes da Região Sul por conta do Pico da Bandeira - terceiro ponto mais alto do país, com 2.892 metros de altitude.

O parque abrange cinco municípios no lado capixaba e quatro cidades no lado mineiro em um território com cerca de 31,8 mil hectares. Cerca de 80% do Parque Nacional do Caparaó está no Espírito Santo.

O local é uma das mais representativas áreas de preservação da Mata Atlântica em território capixaba, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o parque.