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Voltava da faculdade

Universitária reage a assalto e bate em assaltantes em Vila Velha

Suspeitos, de 17 anos, foram detidos pela Guarda Municipal minutos depois do assalto; eles teriam utilizado uma arma falsa, segundo a guarda municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2021 às 08:37

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 08:37

Estudante reagiu a assalto e bateu em ladrões na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal minutos depois do assalto Crédito: Archimedis Patrício
Uma estudante universitária de 22 anos reagiu a um assalto e bateu nos ladrões no bairro Alecrim, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (21). Ela estava voltando da faculdade quando foi abordada por dois adolescentes de 17 anos que passavam de bicicleta na Avenida Carlos Lindenberg. Os dois suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal minutos depois.
A estudante, que não quis se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta que acabou machucando o pé por conta da ação. Ela disse que reagiu à investida da dupla com socos e empurrões. Segundo a universitária, eles tentaram levar a bolsa dela.
"Acabei torcendo (o pé), porque ele puxou minha bolsa. Com a violência que ele acabou puxando, eu torci o pé. A minha reação foi soco e empurrão. Um cheguei a derrubar no chão. Acabei empurrando porque ele estava em cima da bicicleta. O outro que pegou minha outra bolsa, meti a sacola e soco nele", disse.
Estudante reagiu a assalto e bateu em ladrões na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Estudante reagiu a assalto e bateu em ladrões na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
A Guarda Municipal afirmou que os suspeitos tentaram assaltar a estudante com uma arma falsa. Eles conseguiram fugir, mas foram detidos logo depois, com a ajuda de moradores da região. Um deles, segundo a Guarda, trocou de roupa com um morador de rua para tentar disfarçar, porém foi identificado.

SEGUNDA VEZ

A estudante de Enfermagem contou já ter sido assaltada próximo à Avenida Carlos Lindenberg há cerca de quatro meses, no dia que em perdeu o pai para Covid-19. Ela disse que está com medo e que vai mudar o trajeto de volta para casa, na tentativa de evitar ser alvo de criminosos mais uma vez.
"Nesse dia tinha acabado de perder meu pai. Quando fui em casa para buscar os documentos e ir Delegacia para dar parte, descobri que meu pai havia falecido. Um dos piores dias. Vou ficar mudando minha rota porque eu não sei... na Justiça a gente não pode confiar", completou.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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