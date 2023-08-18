Trio invade prédio em Vila Velha e suspeito é ferido ao lutar com morador

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

Três homens invadiram um prédio no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, durante a madrugada desta sexta-feira (18), e um deles foi parar no hospital após entrar em luta corporal com um morador que flagrou o crime.

O morador, um homem de 44 anos, contou que escutou barulhos no portão e quando foi verificar, percebeu que o trio havia arrombado e estava entrando no prédio. Momentos antes, uma loja ao lado também havia sido arrombada.

O morador reagiu ao ver os invasores e acabou entrando em luta corporal com um deles. Dois suspeitos fugiram em direção à Avenida Governador Lindenberg, enquanto outro revidou, atingindo a vítima com um golpe de pé-de-cabra no braço.

Diante do ataque, o morador golpeou o invasor na cabeça, utilizando uma barra de ferro. O jovem, de 20 anos, ficou desacordado, e enquanto aguardava a polícia, o morador acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar os primeiros-socorros ao suspeito ferido.

O invasor foi levado, sob escolta, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.

A Polícia Civil informou, em nota, que "o suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo qualificada e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) assim que receber alta médica. A assessoria da Polícia Civil não dispõe das informações de boletins médicos. O caso segue sob investigação."

Já a Polícia Militar informou que realiza diariamente policiamento ostensivo em todo o bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, e que está atenta aos registros criminais da região.