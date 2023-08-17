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Tráfico e homicídio

Polícia Militar divulga lista dos 14 mais procurados da Serra

Entre eles há fugitivos do sistema prisional, envolvidos em ocorrências de homicídios e disparos de arma de fogo, além de lideranças criminosas atuantes no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2023 às 20:56

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 20:56

Polícia Militar divulga lista dos 14 mais procurados da Serra
Polícia Militar divulga fotos dos 14 criminosos mais procurados da Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (17), a lista dos 14 criminosos mais procurados e perigosos da Serra. Entre eles, de acordo com a corporação, há fugitivos do sistema prisional, envolvidos em ocorrências de homicídios e disparos de arma de fogo, além de lideranças criminosas atuantes no município.
A divulgação dos nomes faz parte da Operação Visibilidade 2.0, que acontece, dessa vez, com ênfase na Serra. Veja a lista:
  1. Rodrigo Corato Romanha, o Ticô
  2. Fausto Alexandre da Silva, o Dadá
  3. Rodrigo de Medeiros Borges, o Caçador
  4. Gabriel Carlos de Souza Batista, o Coyote
  5. Patrick Costa Oliveira, o Bebê
  6. Moizes Viana Barbosa, o Carioca
  7. Vinicius Bernardo de Souza, o Espirro
  8. Diego Augusto da Silva Andrade, o Astro
  9. Marcelo Luiz Caetano, o Demi
  10. Richardson Araujo dos Santos, o Curu
  11. Fábio Rodrigues, o Fábio Negão
  12. Rafael Teixeira, o Rafinha
  13. Wallace de Jesus Bonfim, o Tio Mec
  14. Luan Gomes Faria, o Luan Vera ou Kamu
Confira as fotos dos procurados:
Polícia Militar divulga imagens dos mais procurados da Serra
Na ordem: Rodrigo de Medeiros, Gabriel Costa, Patrick Costa, Fausto Alexandre e Rodrigo Corato Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Lista dos mais procurados da Serra, divulgada pela PM
Na ordem: Vinicius Bernardo, Richardson Araujo, Fabio Rodrigues, Rafael Teixeira e Wallace de Jesus Crédito: Divulgação | PM
Lista dos mais procurados da Serra, divulgada pela PM
Na ordem: Marcelo Luiz, Moizes Viana, Diego Augusto e Luan Gomes Crédito: Divulgação | PM
Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, todos da lista têm ficha criminal extensa.
"Todos que foram divulgados são alvos preferenciais da Polícia Militar, do serviço de Inteligência da PM e da Polícia Civil, trabalhando de forma integrada para que nós possamos prender esses indivíduos que são homicidas e traficantes e que levam às comunidades onde eles se escondem medo e terror", declarou o coronel em entrevista à TV Gazeta.
Vale lembrar que a Operação Visibilidade 2.0 tem dado certo: nesta semana, Abner Patrocínio de Oliveira, apontado como liderança do tráfico de drogas do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi preso em Jaguaré. Ele estava na lista dos mais procurados do município canela-verde. 

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