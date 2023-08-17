Polícia Militar divulga lista dos 14 mais procurados da Serra

A divulgação dos nomes faz parte da Operação Visibilidade 2.0, que acontece, dessa vez, com ênfase na Serra. Veja a lista:

"Todos que foram divulgados são alvos preferenciais da Polícia Militar, do serviço de Inteligência da PM e da Polícia Civil, trabalhando de forma integrada para que nós possamos prender esses indivíduos que são homicidas e traficantes e que levam às comunidades onde eles se escondem medo e terror", declarou o coronel em entrevista à TV Gazeta.