Polícia Militar divulga lista dos 14 mais procurados da Serra

A Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (17), a lista dos 14 criminosos mais procurados e perigosos da Serra. Entre eles, de acordo com a corporação, há fugitivos do sistema prisional, envolvidos em ocorrências de homicídios e disparos de arma de fogo, além de lideranças criminosas atuantes no município.
A divulgação dos nomes faz parte da Operação Visibilidade 2.0, que acontece, dessa vez, com ênfase na Serra. Veja a lista:
- Rodrigo Corato Romanha, o Ticô
- Fausto Alexandre da Silva, o Dadá
- Rodrigo de Medeiros Borges, o Caçador
- Gabriel Carlos de Souza Batista, o Coyote
- Patrick Costa Oliveira, o Bebê
- Moizes Viana Barbosa, o Carioca
- Vinicius Bernardo de Souza, o Espirro
- Diego Augusto da Silva Andrade, o Astro
- Marcelo Luiz Caetano, o Demi
- Richardson Araujo dos Santos, o Curu
- Fábio Rodrigues, o Fábio Negão
- Rafael Teixeira, o Rafinha
- Wallace de Jesus Bonfim, o Tio Mec
- Luan Gomes Faria, o Luan Vera ou Kamu
Confira as fotos dos procurados:
Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, todos da lista têm ficha criminal extensa.
"Todos que foram divulgados são alvos preferenciais da Polícia Militar, do serviço de Inteligência da PM e da Polícia Civil, trabalhando de forma integrada para que nós possamos prender esses indivíduos que são homicidas e traficantes e que levam às comunidades onde eles se escondem medo e terror", declarou o coronel em entrevista à TV Gazeta.
Vale lembrar que a Operação Visibilidade 2.0 tem dado certo: nesta semana, Abner Patrocínio de Oliveira, apontado como liderança do tráfico de drogas do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, foi preso em Jaguaré. Ele estava na lista dos mais procurados do município canela-verde.