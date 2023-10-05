Trio é preso por tentar matar vítima de assalto em Itapuã, Vila Velha

Eric Rodrigo Silva e Yago Tenório Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois jovens de 19 anos foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido suspeitos de integrarem quadrilha responsável por uma tentativa de latrocínio ocorrida na madrugada de 1º de julho, na Avenida Gil Veloso, em Itapuã, Vila Velha . Outro adolescente, de 14 anos, que também participou da ação, está foragido.

No dia do crime, três amigos andavam no calçadão quando foram abordados pelos quatro investigados. Um deles correu e foi baleado. Erick Rodrigo da Silva foi preso em agosto e Yago Tenório em setembro. As prisões foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5).

De acordo com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a quadrilha tinha o mesmo modo de agir: abordavam as vítimas usando uma submetralhadora. Vários casos de assaltos onde os criminosos usavam a mesma arma aconteceram na região da Praia da Costa e Itapuã e a polícia começou a ligar os fatos.

Ainda conforme a reportagem da TV Gazeta apurou, os suspeitos, que moravam em Terra Vermelha, usavam carro de Erick, que é motorista de aplicativo e fazia as corridas para a quadrilha. Eles circulavam de madrugada e escolhiam as vítimas.

“O dono do carro era motorista da quadrilha e ordenou, junto a o outro de maior, que o menor de idade (de 17 anos) efetuasse os disparos contra a vítima, que não morreu por erro na execução porque a intenção era essa. Conseguiram levar três celulares e outros pertences das vítimas”, explicou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro.

As investigações continuam para chegar a outras vítimas. Os suspeitos também podem estar envolvidos em um assalto no dia 8 de agosto, no Morro do Moreno, no mesmo município. “Nós tivemos o caso do Morro do Moreno e parte dessa quadrilha foi presa. E esses indivíduos estão sendo investigados de cometerem outros crimes envolvendo a questão de submetralhadora. Eles saem de Terra Vermelha e ficam rondando na Praia da Costa e Itapuã procurando vítimas”, destacou Gabriel Monteiro.

Erick e Yago vão responder por tentativa de latrocínio e corrupção de menores. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio.

Caso

Um jovem de 24 anos foi atingido por dois tiros ao correr para tentar fugir de um assalto praticado por bandidos armados em Itapuã, Vila Velha, na madrugada do dia 1º de julho. A vítima entrou no próprio carro e seguiu sozinha até o Pronto Atendimento da Glória, no mesmo município. Dois amigos que estavam com ele tiveram os celulares roubados.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 3h40, um dos homens assaltados acionou a polícia e informou que três homens armados e encapuzados surgiram pela Rua Santa Catarina e foram em direção à Avenida Hugo Musso, em Itapuã, dirigindo-se a ele e a dois amigos.

Os suspeitos anunciaram o assalto e o homem que acionou a polícia e um dos amigos entregaram os celulares. No entanto, a terceira vítima, de 24 anos, decidiu correr para tentar fugir e foi seguida por um dos suspeitos, que efetuou diversos disparos. Ainda segundo a Polícia Militar, depois dos disparos, os autores do roubo retornaram pela Rua Santa Catarina, entraram em um veículo Honda Civic e fugiram.

O jovem de 24 anos foi atingido por um tiro na região do ombro e outro no tórax. Mesmo baleado, ele entrou no próprio carro e prosseguiu sozinho em direção ao Pronto Atendimento da Glória.