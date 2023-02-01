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Tráfico de drogas

Trio é detido após apreensão de 500 pinos de cocaína em Vila Velha

O material estava com dois menores de idade e uma jovem de 22 anos, que preparavam os entorpecentes para serem distribuídos na Grande Terra Vermelha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2023 às 21:14

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 21:14

Pinos de cocaína que foram recuperados pela Polícia Militar em Jabaeté, Vila Velha
Pinos de cocaína que foram recuperados pela Polícia Militar em Jabaeté, Vila Velha Crédito: Polícia Militar
Mais de 500 pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (31), no bairro Jabaeté, em Vila Velha. O material estava com dois menores de idade e uma jovem de 22 anos, que preparavam os entorpecentes para serem distribuídos na região da Grande Terra Vermelha.
Consta no boletim de ocorrência da PM que militares faziam patrulhamento no bairro quando localizaram um menor, de 16 anos, já conhecido pela corporação por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao avistar as viaturas, ele tentou fugir, carregando uma sacola plástica.
Durante a fuga, ele entrou em uma construção inabitada, onde foi alcançado. Com o adolescente, a guarnição encontrou 55 pinos de cocaína. No local ainda estavam uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 22, identificada como Victória da Conceição Pinto. Para preservar a identidade dos menores de idade, os nomes deles não serão revelados. 
Pelo menos outros 552 pinos do entorpecente prontos para comercialização foram encontrados no imóvel. Questionada sobre a propriedade do ilícito, Victória da Conceição informou aos policiais que estaria preparando o entorpecentes para ser distribuído e que os adolescentes estavam ajudando-a com a preparação e embalo. 
A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso às 21h, mas não houve retorno.

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