Uma mulher de 49 anos – que não teve o nome divulgado – morreu após ser atropelada por um caminhão no bairro Ataíde, em Vila Velha, por volta das 6h30 desta terça-feira (31). Testemunhas afirmaram que ela seguia para o trabalho quando o fato aconteceu.
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o motorista do veículo, que estava estacionado na rua, dá partida aparentemente sem notar a presença da mulher. Após o atropelamento, desesperado, o homem sai do caminhão e começa a chorar na calçada.
Procurada, a Polícia Militar confirmou que foi acionada para a ocorrência e que, no local, constataram que a pedestre transitava na via, lateralmente ao veículo. O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta terça-feira (31), por volta das 07h40, para uma ocorrência de atropelamento com vítima, no bairro Ataíde, em Vila Velha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e liberados para os familiares.
Mulher é atropelada por caminhão a caminho do trabalho e morre no ES
O suspeito, de 40 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.