Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vila Velha

Mulher é atropelada por caminhão a caminho do trabalho e morre no ES

Testemunhas afirmaram que o motorista deu partida no veículo sem perceber a presença da vítima. Caso aconteceu nesta terça-feira (31), no bairro Ataíde
Maria Fernanda Conti

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 16:49

Uma mulher de 49 anos – que não teve o nome divulgado – morreu após ser atropelada por um caminhão no bairro Ataíde, em Vila Velha, por volta das 6h30 desta terça-feira (31). Testemunhas afirmaram que ela seguia para o trabalho quando o fato aconteceu.
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o motorista do veículo, que estava estacionado na rua, dá partida aparentemente sem notar a presença da mulher. Após o atropelamento, desesperado, o homem sai do caminhão e começa a chorar na calçada.
Procurada, a Polícia Militar confirmou que foi acionada para a ocorrência e que, no local, constataram que a pedestre transitava na via, lateralmente ao veículo. O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta terça-feira (31), por volta das 07h40, para uma ocorrência de atropelamento com vítima, no bairro Ataíde, em Vila Velha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e liberados para os familiares.
O suspeito, de 40 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados