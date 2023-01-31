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Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 393 em Muqui

Homem tinha 44 anos e faleceu no local; segundo a PRF, a vítima bateu frontalmente com o outro veículo, na noite dessa segunda-feira (30)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2023 às 12:10

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 12:10

Um motociclista de 44 anos morreu na noite dessa segunda-feira (30), após se envolver em um acidente com um caminhão-guincho na BR 393, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Devido ao forte impacto, a vítima faleceu ainda no local. A identidade dela e a causa da batida não foram divulgadas.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 19h20, no km 15 da rodovia, que liga o município à cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista, que dirigia uma Honda 125, bateu de frente com o caminhão e não resistiu.
A perícia da Polícia Civil informou que foi acionada por volta das 20h. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. Como a ocorrência ficou a cargo da PRF, a corporação não tinha outras informações.
Apesar de questionada por A Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal não passou informações sobre o caminhoneiro, como se ele prestou socorro à vítima ou se já foi identificado, por exemplo.

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