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Balneário de Carapebus

Casal é preso após apreensão de quase 60 kg de maconha na Serra

Denúncia anônima informou a PM sobre o recebimento de drogas nessa segunda-feira (30); suspeitos, de 19 e 22 anos, foram autuados por quatro crimes
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

31 jan 2023 às 14:57

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 14:57

Material apreendido na casa onde casal foi preso na Serra nessa segunda-feira (30)
Material apreendido na casa onde casal foi preso na Serra nessa segunda-feira (30) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher de 19 anos e um homem de 22 anos foram presos após a Polícia Militar encontrar 216 pinos de crack e quase 60 kg de maconha, pronta para ser vendida, escondidos dentro de uma casa, na noite dessa segunda-feira (30), em Balneário de Carapebus, na Serra
De acordo com o Capitão Thales, a equipe chegou ao casal por meio de uma denúncia anônima que informava que os dois estavam recebendo uma grande quantidade de drogas que seria distribuída no próprio município e em mais duas cidades no Espírito SantoSanta Teresa e Cariacica.
Com base nessas informações, uma equipe da Força Tática foi até o local, onde os policiais visualizaram um homem do lado de fora de uma residência, com uma sacola em mãos. Ao ver os militares, ele correu para dentro da casa e deixou para trás a sacola, na qual havia um tablete de maconha de aproximadamente 1 kg.
Casal é preso após apreensão de quase 60 kg de maconha na Serra
“Provavelmente, (a sacola) seria entregue a algum responsável. Assim que foi verificado o conteúdo, a Força Tática seguiu esse indivíduo e conseguiu abordá-lo no imóvel, onde os policiais encontraram outros 59 kg de drogas”, explicou o Capitão Thales. Na casa, ainda foram apreendidos:
  • Munições;
  • Balanças de precisão;
  • Rádio comunicador;
  • Celulares, incluindo um com restrição de furto/roubo;
  • CNH falsificada.
Dentro da residência para a qual o suspeito correu, também estava a companheira dele, uma jovem de 19 anos, que fazia parte do tráfico de drogas e é proprietária do imóvel. Os dois foram presos em flagrante.
Polícia Civil informou que o casal foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por receptação, uso de documento falso, tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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