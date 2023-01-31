Uma mulher de 19 anos e um homem de 22 anos foram presos após a Polícia Militar encontrar 216 pinos de crack e quase 60 kg de maconha, pronta para ser vendida, escondidos dentro de uma casa, na noite dessa segunda-feira (30), em Balneário de Carapebus, na Serra.
De acordo com o Capitão Thales, a equipe chegou ao casal por meio de uma denúncia anônima que informava que os dois estavam recebendo uma grande quantidade de drogas que seria distribuída no próprio município e em mais duas cidades no Espírito Santo: Santa Teresa e Cariacica.
Com base nessas informações, uma equipe da Força Tática foi até o local, onde os policiais visualizaram um homem do lado de fora de uma residência, com uma sacola em mãos. Ao ver os militares, ele correu para dentro da casa e deixou para trás a sacola, na qual havia um tablete de maconha de aproximadamente 1 kg.
Casal é preso após apreensão de quase 60 kg de maconha na Serra
“Provavelmente, (a sacola) seria entregue a algum responsável. Assim que foi verificado o conteúdo, a Força Tática seguiu esse indivíduo e conseguiu abordá-lo no imóvel, onde os policiais encontraram outros 59 kg de drogas”, explicou o Capitão Thales. Na casa, ainda foram apreendidos:
- Munições;
- Balanças de precisão;
- Rádio comunicador;
- Celulares, incluindo um com restrição de furto/roubo;
- CNH falsificada.
Dentro da residência para a qual o suspeito correu, também estava a companheira dele, uma jovem de 19 anos, que fazia parte do tráfico de drogas e é proprietária do imóvel. Os dois foram presos em flagrante.
A Polícia Civil informou que o casal foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por receptação, uso de documento falso, tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).