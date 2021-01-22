Três suspeitos armados são presos durante operações da PM em Cariacica

Armas e drogas foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

A região, de acordo com o comandante da Força Tática do 7º Batalhão da PM, capitão Santana, tem "bairros de confronto" e possuem "histórico de tráfico de drogas".

"Foram três armas apreendidas de ontem para hoje em três ocorrências distintas. Na quinta-feira, foram duas apreensões da Polícia Militar, as duas em Santa Rosa. Hoje pela manhã conseguimos apreender mais uma arma, a terceira", disse.

Uma pistola calibre .40, uma Taurus 9mm e uma submetralhadora semi-industrial foram apreendidas. Além disso, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 100 em espécie, aparelhos telefônicos, radiocomunicadores e facas.

Armas e drogas foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra homens ostentando armas, pelo menos uma delas apreendida nas operações. Segundo a polícia, as imagens gravadas na segunda-feira (18) eram de traficantes do bairro Santa Rosa.

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Durante uma das operações no bairro Santa Rosa, um homem foi morto. Ele não teve a identidade divulgada.

Um dos detidos tem 20 anos e acumula seis passagens pela polícia. Outro, de 22 anos, uma passagem por tráfico de drogas. O terceiro, com 25 anos, tem duas passagens.