Três suspeitos armados são presos durante operações da PM em Cariacica

Três operações entre a noite de quinta (21) e a manhã desta sexta-feira (22) em bairros de Cariacica prenderam três indivíduos com três armas de fogo além de drogas, radiocomunicadores, facas e uma quantia de R$ 100 em dinheiro. Os três detidos têm passagens pela polícia, por tráfico de drogas ou por homicídio. Segundo a Polícia Militar, um homem morreu durante as operações no bairro Santa Rosa.
A região, de acordo com o comandante da Força Tática do 7º Batalhão da PM, capitão Santana, tem "bairros de confronto" e possuem "histórico de tráfico de drogas".
"Foram três armas apreendidas de ontem para hoje em três ocorrências distintas. Na quinta-feira, foram duas apreensões da Polícia Militar, as duas em Santa Rosa. Hoje pela manhã conseguimos apreender mais uma arma, a terceira", disse.
Uma pistola calibre .40, uma Taurus 9mm e uma submetralhadora semi-industrial foram apreendidas. Além disso, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 100 em espécie, aparelhos telefônicos, radiocomunicadores e facas.
Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra homens ostentando armas, pelo menos uma delas apreendida nas operações. Segundo a polícia, as imagens gravadas na segunda-feira (18) eram de traficantes do bairro Santa Rosa.
Durante uma das operações no bairro Santa Rosa, um homem foi morto. Ele não teve a identidade divulgada.
Um dos detidos tem 20 anos e acumula seis passagens pela polícia. Outro, de 22 anos, uma passagem por tráfico de drogas. O terceiro, com 25 anos, tem duas passagens.
"As informações serão levantadas ao longo do inquérito. Podemos adiantar que dois possuem passagem por tráfico de entorpecentes. Outro tem passagens por homicídio. É possível que eles sejam participantes do tráfico de drogas", afirmou o capitão Santana.