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Bairros de confronto

Três suspeitos armados são presos durante operações da PM em Cariacica

As apreensões ocorreram em "bairros de confronto". Os três homens detidos têm passagem por tráfico de drogas ou homicídio. Uma pessoa morreu durante as operações
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:51

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:51

Armas e drogas foram apreendidas em Cariacica
Armas e drogas foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Três operações entre a noite de quinta (21) e a manhã desta sexta-feira (22) em bairros de Cariacica prenderam três indivíduos com três armas de fogo além de drogas, radiocomunicadores, facas e uma quantia de R$ 100 em dinheiro. Os três detidos têm passagens pela polícia, por tráfico de drogas ou por homicídio. Segundo a Polícia Militar, um homem morreu durante as operações no bairro Santa Rosa.
A região, de acordo com o comandante da Força Tática do 7º Batalhão da PM, capitão Santana, tem "bairros de confronto" e possuem "histórico de tráfico de drogas".
"Foram três armas apreendidas de ontem para hoje em três ocorrências distintas. Na quinta-feira, foram duas apreensões da Polícia Militar, as duas em Santa Rosa. Hoje pela manhã conseguimos apreender mais uma arma, a terceira", disse.
Uma pistola calibre .40, uma Taurus 9mm e uma submetralhadora semi-industrial foram apreendidas. Além disso, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 100 em espécie, aparelhos telefônicos, radiocomunicadores e facas.
Armas e drogas foram apreendidas em Cariacica
Armas e drogas foram apreendidas em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra homens ostentando armas, pelo menos uma delas apreendida nas operações. Segundo a polícia, as imagens gravadas na segunda-feira (18) eram de traficantes do bairro Santa Rosa.
Durante uma das operações no bairro Santa Rosa, um homem foi morto. Ele não teve a identidade divulgada.
Um dos detidos tem 20 anos e acumula seis passagens pela polícia. Outro, de 22 anos, uma passagem por tráfico de drogas. O terceiro, com 25 anos, tem duas passagens.
"As informações serão levantadas ao longo do inquérito. Podemos adiantar que dois possuem passagem por tráfico de entorpecentes. Outro tem passagens por homicídio. É possível que eles sejam participantes do tráfico de drogas", afirmou o capitão Santana.

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