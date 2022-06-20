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Galpão arrombado

Três motores de secadores de café são furtados em Mimoso do Sul

Equipamentos eram da Associação de Moradores de Jacutinga e eram usados por cerca de 30 famílias da comunidade. Motores estão avaliados de R$ 12 mil a R$ 15 mil

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 19:30

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 jun 2022 às 19:30
O furto de três motores de secadores de café prejudicou cerca de 30 famílias na comunidade de Jacutinga, no distrito Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O crime ocorreu na semana passada. Somados, os equipamentos estão avaliados de R$ 12 mil a R$ 15 mil.
Cerca de 30 famílias ficam prejudicadas após furto de motores de secadores de café em Mimoso do Sul
Motor de secar café da Associação de Moradores de Jacutinga, em Mimoso do Sul Crédito: Leandro Vieira
Os motores são da Associação de Moradores de Jacutinga e, segundo o membro da entidade, Leandro Vieira, na última quinta-feira (16), ele observou que os equipamentos não estavam no galpão. No entanto, somente nesta segunda-feira (20) foi registrado o boletim de ocorrência, devido ao feriado de Corpus Christi.
Leandro explicou que os criminosos quebraram o cadeado e arrombaram o portão de aço para entrarem no galpão. “Eles levaram um motor elétrico de potência de sete cavalos e meio e outros dois de potência de três cavalos. O total do prejuízo foi de R$ 12 a 15 mil”, informou.
O membro da associação também contou que, há um ano, constantes roubos estavam ocorrendo na região e até casas estavam sendo invadidas. “Fizemos ocorrência e recebemos apoio da polícia, eles fizeram ronda, mas agora pararam”, disse.
Segundo a Delegacia de Mimoso do Sul, o caso foi registrado como furto sem flagrante e está sendo investigado. Para a Polícia Civil, ocorrências desse tipo são comuns no interior na época de colheita, visto que os motores têm preço elevado no mercado.
Polícia Militar foi procurada pela reportagem para informar sobre as ações da Operação Colheita na região de Mimoso do Sul, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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