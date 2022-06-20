Três motores de secadores de café são furtados em Mimoso do Sul

O furto de três motores de secadores de café prejudicou cerca de 30 famílias na comunidade de Jacutinga, no distrito Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul , no Sul do Estado . O crime ocorreu na semana passada. Somados, os equipamentos estão avaliados de R$ 12 mil a R$ 15 mil.

Motor de secar café da Associação de Moradores de Jacutinga, em Mimoso do Sul Crédito: Leandro Vieira

Os motores são da Associação de Moradores de Jacutinga e, segundo o membro da entidade, Leandro Vieira, na última quinta-feira (16), ele observou que os equipamentos não estavam no galpão. No entanto, somente nesta segunda-feira (20) foi registrado o boletim de ocorrência, devido ao feriado de Corpus Christi.

Leandro explicou que os criminosos quebraram o cadeado e arrombaram o portão de aço para entrarem no galpão. “Eles levaram um motor elétrico de potência de sete cavalos e meio e outros dois de potência de três cavalos. O total do prejuízo foi de R$ 12 a 15 mil”, informou.

O membro da associação também contou que, há um ano, constantes roubos estavam ocorrendo na região e até casas estavam sendo invadidas. “Fizemos ocorrência e recebemos apoio da polícia, eles fizeram ronda, mas agora pararam”, disse.

Segundo a Delegacia de Mimoso do Sul, o caso foi registrado como furto sem flagrante e está sendo investigado. Para a Polícia Civil, ocorrências desse tipo são comuns no interior na época de colheita, visto que os motores têm preço elevado no mercado.